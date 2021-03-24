Survivor Nisa ve Cemal Can’ın Dostlukları Dominik’te Kaldı! Her Şeyi Tek Kalemde Sildiler! Olayın Perde Arkasındaki O İsim ise…

Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı hakkında son gelişmeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yarışmadaki yakınlıklarıyla dikkat çeken iki yarışmacı, hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı. Adada başlayan dostluklarıyla dikkatleri üzerine çeken Cemal Can ve Nisa’nın şimdilerdeki arkadaşlıklarının sürüp sürmediği merak konusu haline geldi. Dominik’teki yakınlıklarıyla aralarında aşk mı var iddialarıyla gündeme gelen ikilinin aralarından su sızmıyordu. Şimdilerde sosyal medyaya yayılan haberlere göre, aralarına kara kedi girdi.

Yarışmada birinciliğine dahi katkı sağladığı düşünülen ünlü Youtuber Danla Bilic ile olan yakınlığıyla dikkat çeken Cemal Can, Nisa ile olan dostluğunu neden bitirdiği konuları gündeme damgasını vurdu. Son dönemlerde, Survivor 2.liğine adını yazdıran Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamasıyla kendinden söz ettiren Nisa Bölükbaşı, yakın dostu olan Cemal Can’la arayı açtı.