Masumiyet Dizisi Milyonları Yasa Boğdu! Dizinin En Önemlisi İlk Karakteri Gidiyor! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yayın Hayatı Sonlanabilir…

FOX TV’de ekranlara gelen ve yayınlandığı günden beri izleyicileriyle arasında bir bağ kurmayı başaran Masumiyet dizsisinde flaş bir gelişme yaşandı. Meydana gelen bu olay dizi için ‘’Nasıl devam edecek’’, ‘’Bundan sonra ne olacak’’ gibi soruları gündeme getirdi. Çekimlerini tamamen değiştirmeyi başaracak bu gelişme diziyi temelden sarstı. Oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle çok sevilen dizide çok kritik bir gelişme kaydedildi.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyordu. Ancak yaşanan bu gelişme işle yönetmen koltuğunu bırakan Ömür Atay diziye veda etmeye hazırlanıyor. Bu gelişme dizinin seyrinde muhteşem bir değişime neden olacağa benziyor. Dizinin hayranları şimdiden bir sürü soru sormaya başlamış durumda.