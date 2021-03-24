Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz Ne de Doğduğun Ev Kaderindir! Öyle Bir Dizi Geliyor Ki, Finallerin Ardı Arkası Kesilmeyecek! Reytingleri Şimdiden Belli…
Show TV’nin yeni ve iddialı yapımlarından olacak yeni bir dizi geliyor. Seyirciyi ekrana kilitleyecek bu dizinin konusu ise çok sevildi. Yayınlanacağı gün için dizinin başlamadan biteceğini düşünen izleyenler ise çoğunlukta yer alıyordu. Dizinin yer alacağı gün birçok farklı kanalda seyirci karşısına çıkan efsane dizilerle aynı gün olacak. Rakiplerinin başarısı karşısında, o dizinin akıbeti şimdiden merak ediliyor. Neler oluyor?
Başlama tarihi belli olmayan yeni dizinin yayına başlamasıyla “Show TV’nin planları çöpe gidecek…” iddiaları sosyal medyada diziye olan merakı arttırdı. Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir gibi çok izlenen yapımlara rakip olacak bu dizinin konusu ise bir hayli merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
Türk dizilerinden farklı bir yapım olmaya çalışan bu dizi ile farklı gelebilecek aksiyon sahneleri izlenecek. Bu sahnelerle dikkat çekecek olan dizinin adı Kırmızı Kamyon. Dizi isminden konusu hakkında çağrışım yapan takipçiler, diğer dizilerle aynı gün olmasından çok şikayetçi oldu. Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir’le aynı gün yayınlanacak olan dizinin yıldızının parlamamasından korkuluyor. Yine de “Kırmızı Kamyon” tüm dengeleri alt üst edebilir. Dizinin yayınlanacağı tarih ve oyuncuları ise şimdiden büyük merak uyandırdı.
24 Mar 2021 - 21:46 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.