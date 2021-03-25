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- 25 Mar 2021 - 07:55 G: 25 Mar 2021 - 07:56

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne İki Füze Fırlatıldı! İki Ülke Arasında Gerginlik Tırmanıyor!

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze atıldığını, söz konusu füzelerin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) düzenlediği acil toplantı sonrası konuşan Başbakan Suga, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.04 ile 07.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü belirtti.

Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, "Bu hareket Japonya'nın ve çevreleyen bölgelerin barış ve güvenliğini tehdit ediyor. Füze fırlatımı BMGK kararını ihlal ediyor, şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. dedi. NSC toplantısında hükümetin hamlesini ele aldıklarını kaydeden Suga, konuya ilişkin enformasyonun derinleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması talimatı verdi.

Toplantıda Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi ve "Keşif ve teyakkuz hiç olmadığı kadar önemli. Halkın barışçıl yaşamının sağlam şekilde korunması için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürüyoruz." dedi. Suga, Kuzey Kore'ye karşı yürütülecek politikaları Nisan ayında Washington'da buluşacağı ABD Başkanı Joe Biden ile ele alacağını söyledi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, füzelerin ilki 420 kilometre ve ikincisi 430 kilometre seyretti, herhangi bir uçak ya da gemiye hasar vermedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Japonya hükümeti, Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Kuzey Kore'ye protesto notası çekti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden Japon Denizi'ne iki füze fırlatıldığını açıkladı.

25 Mar 2021 - 07:55 AA - Gündem

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