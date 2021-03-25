Hande Erçel Türkiye Rekorunu Kırdı! 20 Milyona Hitap Eden Ünlü Oyuncuya Kim Çiçek Gönderdi? Bu Hediye Olay Yaratacak!
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Hande Erçel’den yeni bir ilk geldi. Oynadığı dizilerle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel bir ilke attı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle sevenleri tarafından alkışlandı.
Sık sık aldığı hediyelerle ve özel hayatı ile gündem olan Hande Erçel, Türkiye birincisi oldu. Ünlülerin paylaşımları sosyal medyada geniş yer bulurken, gün geçtikçe takipçi sayılarını arttıran ünlüler arasında yer alan Hande Erçel ise takipçi sayısı ile Türkiye rekorunu kırdı.
Sen Çal Kapımı adlı dizide ekranlarda olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dizideki Eda karakteri ile çok sevildi. Pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu, “Sen Çal Kapımı” dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin samimi pozları sayesinde hala netlik kazanmayan bu duruma son noktayı koyacak haber, iş insanı Murat Akdoğan ile olan aşk iddiaları ile başka bir yöne çevrildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.