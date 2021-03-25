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- 25 Mar 2021 - 12:09 G: 25 Mar 2021 - 12:25

Hande Erçel Türkiye Rekorunu Kırdı! 20 Milyona Hitap Eden Ünlü Oyuncuya Kim Çiçek Gönderdi? Bu Hediye Olay Yaratacak!

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Hande Erçel’den yeni bir ilk geldi. Oynadığı dizilerle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel bir ilke attı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle sevenleri tarafından alkışlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sık sık aldığı hediyelerle ve özel hayatı ile gündem olan Hande Erçel, Türkiye birincisi oldu. Ünlülerin paylaşımları sosyal medyada geniş yer bulurken, gün geçtikçe takipçi sayılarını arttıran ünlüler arasında yer alan Hande Erçel ise takipçi sayısı ile Türkiye rekorunu kırdı.

Sen Çal Kapımı adlı dizide ekranlarda olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dizideki Eda karakteri ile çok sevildi. Pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu, “Sen Çal Kapımı” dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin samimi pozları sayesinde hala netlik kazanmayan bu duruma son noktayı koyacak haber, iş insanı Murat Akdoğan ile olan aşk iddiaları ile başka bir yöne çevrildi.

25 Mar 2021 - 12:09 Ankara- Magazin

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