Hande Erçel Türkiye Rekorunu Kırdı! 20 Milyona Hitap Eden Ünlü Oyuncuya Kim Çiçek Gönderdi? Bu Hediye Olay Yaratacak!

Sık sık aldığı hediyelerle ve özel hayatı ile gündem olan Hande Erçel, Türkiye birincisi oldu. Ünlülerin paylaşımları sosyal medyada geniş yer bulurken, gün geçtikçe takipçi sayılarını arttıran ünlüler arasında yer alan Hande Erçel ise takipçi sayısı ile Türkiye rekorunu kırdı.

Sen Çal Kapımı adlı dizide ekranlarda olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dizideki Eda karakteri ile çok sevildi. Pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu, “Sen Çal Kapımı” dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin samimi pozları sayesinde hala netlik kazanmayan bu duruma son noktayı koyacak haber, iş insanı Murat Akdoğan ile olan aşk iddiaları ile başka bir yöne çevrildi.