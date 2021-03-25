Alişan Buse Varol’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Hesabından Paylaşımını Duyurdu, Takipçiler Şok İçerisinde Kaldı! “Bu Seninle 4. Kez…”
Ünlü şarkıcı Alişan’ın mutlu giden evliliğindeki son gelişme, doğum günü sürprizi ile geldi. Alişan’dan eşine aşk dolu sözler sosyal medyada yankılandı. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Buse Varol’dan duygu dolu cevaplar geldi.
Yıllardır bekarlar kervanının başını çekmeye aday olan isimlerden olarak görülen Alişan, bir dizi setinde hayatının aşkını bulmuştu. 2018 yılının Mayıs ayında eşi Buse Varol’la dünya evine giren ünlü şarkıcı Alişan, mutlu evliliği ile örnek çift olma yolunda ilerliyor. Rol aldığı dizi setinde tanıştığı Buse Varol ile olan beraberliğini kısa sürede evliliğe dönüştüren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına aldı. Evliliklerinin ardından ilk çocukları erkek olan çift, Burak adını verdiler. Yeni bebek heyecanı yaşayan çiftin bu kez ise kız çocukları dünyaya geldi. Eliz adını verdikleri kızları ile sık sık zaman geçiren Buse Varol’un doğum gününün detayları sosyal medyadan ilgiyle takip edildi.
Renkli kişiliği ile birleştirdiği romantik tavrını yansıtan Alişan, eşinin doğum gününde adeta ilanı aşk etti. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Alişan, hayranları tarafından takdir edildi. Buse Varol cephesinde ise eşinden gelen bu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadığı görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.