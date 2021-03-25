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- 25 Mar 2021 - 12:23 G: 25 Mar 2021 - 12:44

Alişan Buse Varol’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Hesabından Paylaşımını Duyurdu, Takipçiler Şok İçerisinde Kaldı! “Bu Seninle 4. Kez…”

Ünlü şarkıcı Alişan’ın mutlu giden evliliğindeki son gelişme, doğum günü sürprizi ile geldi. Alişan’dan eşine aşk dolu sözler sosyal medyada yankılandı. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Buse Varol’dan duygu dolu cevaplar geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yıllardır bekarlar kervanının başını çekmeye aday olan isimlerden olarak görülen Alişan, bir dizi setinde hayatının aşkını bulmuştu. 2018 yılının Mayıs ayında eşi Buse Varol’la dünya evine giren ünlü şarkıcı Alişan, mutlu evliliği ile örnek çift olma yolunda ilerliyor. Rol aldığı dizi setinde tanıştığı Buse Varol ile olan beraberliğini kısa sürede evliliğe dönüştüren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına aldı. Evliliklerinin ardından ilk çocukları erkek olan çift, Burak adını verdiler. Yeni bebek heyecanı yaşayan çiftin bu kez ise kız çocukları dünyaya geldi. Eliz adını verdikleri kızları ile sık sık zaman geçiren Buse Varol’un doğum gününün detayları sosyal medyadan ilgiyle takip edildi.

Renkli kişiliği ile birleştirdiği romantik tavrını yansıtan Alişan, eşinin doğum gününde adeta ilanı aşk etti. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Alişan, hayranları tarafından takdir edildi. Buse Varol cephesinde ise eşinden gelen bu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadığı görüldü.

25 Mar 2021 - 12:23 Ankara- Magazin

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