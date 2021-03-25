Esra Erol'un Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yayına Giriş Yapmadan Önce Yaptıkları "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Esra Erol...

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Ekranların en ilgi çekici programlarından birini sunan Esra Erol, hakkında bilinmeyenler adlı bir özel röportaj gerçekleştirildi. Esra Erol, ev hayatı, işi ve çocuklarıyla olan ilişkisini bu röportajda hayranları ile paylaştı. ATV stüdyolarına girişinden itibaren başlayan çekimler, Esra Erol’un hayatı ile ilgili bilinmeyenlerle devam etti. Ünlü sunucuya muhabirler sorular yöneltti. Muhabirlerin sorularına içtenlikle cevap veren Esra Erol, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Muhabirlerin sorduğu “Bir gününüz nasıl geçiyor” sorusu üzerine ünlü sunucu, sabah kalkınca çocuklarıyla ilgilendiğinden, ardından kanala gelip program akışı ile ilgili hazırlık yaptığından, programla ilgili toplantı yaptığından, programa girmesinden, program sonunda tekrar toplantı yaptığından, ardından ise koşa koşa eve gidip tekrar çocuklarıyla vakit geçirdiğinden bahsetti.