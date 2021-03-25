Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Mar 2021 - 15:56 G: 25 Mar 2021 - 16:10

Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..."

Efsane oyuncu Hülya Avşar’ın Masumiyet dizisi için tüm söyledikleri bir bir çıkıyor. Adeta diziyi kendisi yazıyor gibi açıklamalar yapan ünlü oyuncunun son söyledikleri ise sosyal medyada gündemine bomba gibi düştü. Yıllar sonra Masumiyet dizisi için ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Hülya Avşar dizide yaşanacak olan çok kritik detayları açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gold Film yapımcılığında seyircisiyle buluşan Masumiyet dizisi için, yıllar sonra ekranlara yeniden dönen Hülya Avşar, kendisini rolü kabul etmesinde en büyük etkenin Faruk Turgut’un kendisini ikna ederek Hale rolünü kabul ettirdiğini bir röportajında açıklayan usta oyuncu, Hale karakteri için de önemli bir ifadede bulunmuştu.

Masumiyet dizisinde skandal bir isim olarak gösterilen Hale Ilgaz karakteriyle tekrardan hayranları ile buluşmanın heyecanı içinde olan Hülya Avşar, hikayenin de karakter kadar skandal ve gizemle dolu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, ‘’Annenin çocuklarının yaptıklarından dolayı, yaşanmaması gereken duyguları da yaşamak zorunda olan anneler, vesaire… Bunlar çok hoşuma gitti. Ya sevecekler ya da çok nefret edecekler benden. İkisinden birisi. Çok keyif aldım karakterden ve çok severek, isteyerek oynadığım bir hikayeye sahip.’’ İfadelerini kullandı.

25 Mar 2021 - 15:56 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak! mask
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor?
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 89. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 89. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 114. Bölüm Tek Parça İzle! 25 Mart 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 114. Bölüm Tek Parça İzle! 25 Mart 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Savaşçı Dizisine Başrol Oyuncusundan İlginç Açıklama! 4 Bölüm Art Arda Çekildi, Yayın Tarihi Ortada Yok! Seyirciler Sinir Krizi Geçiriyor! “Neredeyse Her Gün Çekimdeyiz!” mask
Savaşçı Dizisine Başrol Oyuncusundan İlginç Açıklama! 4 Bölüm Art Arda Çekildi, Yayın Tarihi Ortada Yok! Seyirciler Sinir Krizi Geçiriyor! “Neredeyse Her Gün Çekimdeyiz!”
TRT1 Masumlar Apartmanı ve Teşkilat'tan Kazanırken, O Diziden Kaybetti! Süresi Dolunca Kalemi de Kırıldı! Ekranlara Veda Ediyor... mask
TRT1 Masumlar Apartmanı ve Teşkilat'tan Kazanırken, O Diziden Kaybetti! Süresi Dolunca Kalemi de Kırıldı! Ekranlara Veda Ediyor...
Sadakatsiz Dizisinde Derin Asya'dan Hayatında Yemediği Dayağı Yedi! O Sahneler İplerin Kopmasına, İçlerin Erimesinin Nedeni Oldu! İntikam Ateşi, Sert Bitti! mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Asya'dan Hayatında Yemediği Dayağı Yedi! O Sahneler İplerin Kopmasına, İçlerin Erimesinin Nedeni Oldu! İntikam Ateşi, Sert Bitti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol'un Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yayına Giriş Yapmadan Önce Yaptıkları "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Esra Erol... mask
Esra Erol'un Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yayına Giriş Yapmadan Önce Yaptıkları "Yok Artık" Dedirtti! Meğer Esra Erol...
Nevşehir'e Ukrayna'dan Gelen Turistler Hediyelerle Karşılandı! mask
Nevşehir'e Ukrayna'dan Gelen Turistler Hediyelerle Karşılandı!
56. Yıla Yakışır Mega Projeler Yolda… mask
56. Yıla Yakışır Mega Projeler Yolda…
Düşük Yapan Anne ve Eşlerine Ücretli İzin Yasası Kabul Edildi! mask
Düşük Yapan Anne ve Eşlerine Ücretli İzin Yasası Kabul Edildi!
Merkez Bankası Rezervleri Artarak 93 Milyar 161 Milyon Dolara Ulaştı! mask
Merkez Bankası Rezervleri Artarak 93 Milyar 161 Milyon Dolara Ulaştı!
Sosyal Medyada Maskesiz Görsellerini Paylaşanlara İşlem Yapılacak! mask
Sosyal Medyada Maskesiz Görsellerini Paylaşanlara İşlem Yapılacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL