Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..."
Efsane oyuncu Hülya Avşar’ın Masumiyet dizisi için tüm söyledikleri bir bir çıkıyor. Adeta diziyi kendisi yazıyor gibi açıklamalar yapan ünlü oyuncunun son söyledikleri ise sosyal medyada gündemine bomba gibi düştü. Yıllar sonra Masumiyet dizisi için ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Hülya Avşar dizide yaşanacak olan çok kritik detayları açıkladı.
Gold Film yapımcılığında seyircisiyle buluşan Masumiyet dizisi için, yıllar sonra ekranlara yeniden dönen Hülya Avşar, kendisini rolü kabul etmesinde en büyük etkenin Faruk Turgut’un kendisini ikna ederek Hale rolünü kabul ettirdiğini bir röportajında açıklayan usta oyuncu, Hale karakteri için de önemli bir ifadede bulunmuştu.
Masumiyet dizisinde skandal bir isim olarak gösterilen Hale Ilgaz karakteriyle tekrardan hayranları ile buluşmanın heyecanı içinde olan Hülya Avşar, hikayenin de karakter kadar skandal ve gizemle dolu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, ‘’Annenin çocuklarının yaptıklarından dolayı, yaşanmaması gereken duyguları da yaşamak zorunda olan anneler, vesaire… Bunlar çok hoşuma gitti. Ya sevecekler ya da çok nefret edecekler benden. İkisinden birisi. Çok keyif aldım karakterden ve çok severek, isteyerek oynadığım bir hikayeye sahip.’’ İfadelerini kullandı.
25 Mar 2021 - 15:56 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.