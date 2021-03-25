Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..."

Gold Film yapımcılığında seyircisiyle buluşan Masumiyet dizisi için, yıllar sonra ekranlara yeniden dönen Hülya Avşar, kendisini rolü kabul etmesinde en büyük etkenin Faruk Turgut’un kendisini ikna ederek Hale rolünü kabul ettirdiğini bir röportajında açıklayan usta oyuncu, Hale karakteri için de önemli bir ifadede bulunmuştu.

Masumiyet dizisinde skandal bir isim olarak gösterilen Hale Ilgaz karakteriyle tekrardan hayranları ile buluşmanın heyecanı içinde olan Hülya Avşar, hikayenin de karakter kadar skandal ve gizemle dolu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, ‘’Annenin çocuklarının yaptıklarından dolayı, yaşanmaması gereken duyguları da yaşamak zorunda olan anneler, vesaire… Bunlar çok hoşuma gitti. Ya sevecekler ya da çok nefret edecekler benden. İkisinden birisi. Çok keyif aldım karakterden ve çok severek, isteyerek oynadığım bir hikayeye sahip.’’ İfadelerini kullandı.