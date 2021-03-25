Mucize Doktor Dizisi Taktiğiyle Tokatladı! Böyle Giderse Reytingler Tir Tir Titrer! Konu Asker Olunca...

Başrollerinde; Tamer Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Özge Özder, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin rol aldığı heyecan dolu dizi Mucize Doktor, her Perşembe FOX TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dizide yaşanan son değişiklikler ise izleyicinse sürpriz dolu sahneler sunacak. Merakla beklenen bu değişikliklerin ne olduğu ise gündemde tartışılmaya devam ediyor.

Sevilen dizide artık yeni bir dönem başlıyor. Dizide sıkıntılı bir havada geçen hastane ortamı son bölümlerde terk edilmişti. Yapılan bu değişiklik ise sosyal medyada ve gündemde sürekli yer almasıyla seyirciden tam puan almışa benziyor. Toplumdaki gerçek konulara değinen dizi seyirci ile arasında duygusal bir bağ kurmayı başarıyor. Bu hafta ise yine gerilim dolu bir bölüm seyirciyi bekliyor.