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- 25 Mar 2021 - 16:33 G: 25 Mar 2021 - 16:39

Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Ekranlara yeni girecek olan Camdaki Kız heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fotoğrafları ve son fragmanı ile dikkatleri çeken dizi sabırsızlıkla bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bir süredir tanıtım filmleri ile izleyenlerin dikkatini çeken Camdaki Kız dizisi yakında yayın hayatına başlıyor. Başrol oyuncusu Burcu Biricik’in cam fanus içinde görüldüğü ilk tanıtımın ardından yapımı merak eden izleyenler, dizinin yayın tarihini araştırmaya başlamıştı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından ekrana uyarlanacak yapımın ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanal D ekranlarında ilk bölüm fragmanı ekrana gelecek olan dizinin ilk yayınlanacağı tarih de araştırma konusu oldu.

Tanıtım filmleri ile dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisi ilk fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Çarpıcı fragmanı ile beğenilen ve gerçek bir yaşam hikayesinin anlatılacağı yapım ilk bölümü ile 1 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek. Şimdiden izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran yapımda Burcu Biricik Nalan karakteri ile izleyenlerle buluşacak. Camdaki Kız dizisinin gelecek hafta yayınlanacak ilk bölümü merakla bekleniyor.

25 Mar 2021 - 16:33 - Dizi Fragmanları

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