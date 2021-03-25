Kırmızı Kamyon Hangi Günler Yayınlanıyor? Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Kamyon yakında yayın hayatına başlıyor. Bir süredir hazırlık içinde olan yapımın ekrana geleceği tarih belli oldu. Yayınlanan tanıtım filmleri ile merak uyandıran Kırmızı Kamyon dizisi, uzun süredir izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Aylar öncesinden hazırlık aşamasında olduğu açıklanan yapım, gelecek hafta yayın hayatına başlayacak.

Suavi Kerem ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstelendiği Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturacak. Senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme alınıyor. Bir süredir heyecan dolu tanıtım filmleri ile izleyenlerin dikkatini çeken Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümü ile 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Show TV’de yayınlanacak olan yapımın yayın saati 20.00 olacak. Şimdiden izleyenlerin ilgisini çeken yapımın ilk bölümü merakla bekleniyor.



Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölüm tanıtımının ekrana gelmesi ile beraber oyuncu kadrosu dikkat çekti. İzleyiciler yapımın konusunu ve kadroda yer alan oyuncuları merak ediyor. İlgi çeken yapımda aksiyon, aşk ve dram dolu bir hikaye işlenecek.