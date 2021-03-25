Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!"
Dizi sektörünün canlanmasıyla beraber ve sosyal medyadaki hafızası güçlü kişiler tarafından oluşturulan bir algı ile eski dizileri tekrar yayında görmek isteyenlere müjde geldi. Bir zamanların en fazla izlenen dizisi olan Leyla ile Mecnun tekrar ekranlara geliyor.
TRT1’in efsane dizilerinden olan Leyla ile Mecnun, yayınlandığı dönemde en fazla kitleye sahip olan dizilerden biriydi. Leyla ile Mecnun’un sıkı takipçilerinden olanlar yeniden ekrana gelmesi için hep umutluydu. Müjde, Acun Ilıcalı’dan geldi. Çekimlere ne zaman başlanacağı ise merakla bekleniyor.
Yıllar geçse de Leyla ile Mecnun’un replikleri, oyuncuları hala akıllarda kazılı. Sosyal medyadan sürekli dizideki sahnelerin paylaşıldığı bir ortam yaratıldı. Hal böyle olunca dizinin hayranları yeniden başlamasını çok istiyordu. Son dönemde öğrenilen bir bilgiyle, dizinin izleyicilerinde bir bayram havası oluştu. Dijital ortamdaki projeler için oluşturulan platformun sahibi Acun Ilıcalı, ‘Exxen’in bünyesine Leyla ile Mecnun’u da katıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.