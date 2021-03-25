Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak!

Dizide Burak Deniz’in hayat verdiği Celal ile Alina Boz’un canlandırdığı Mahur karakterlerinin, aşka doğru yelken açamamalarının nedenini 29 Mart akşamı yayınlanacak 12. Yeni bölümde görülecek. Seyircilerin, ekran karşısında duygu yüklü sahnelerle gözyaşları dökeceği yeni bölümde Mahur duygu dolu anlar yaşıyor. İzleyiciyi de derinden etkileyecek bu sahnede Mahur, hayal kırıklığına boğuluyor.

Maraşlı’nın “Ben birine aşık olunca, dünya ona sırtını çevirir. Benim birini sevmem bana haram” sözleri ile bu aşkın mümkün olmasının çok zor olduğunu seyirciye gösterecek. Dizinin 12. yeni bölümünde Bedriye Roza Çelik tarafından canlandırılan küçük oyuncu Zeliş’in aile olma arzusu içinde olduğunu gösterdiği resim ile birlikte Maraşlı’nın duyguları içinden çıkılmaz bir hal alacak.