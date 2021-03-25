Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak!
Maraşlı dizisi heyecan dolu sahnelerle tam gaz devam ediyor. Çıktığı ilk günden beri geniş bir izleyici kitlesi oluşturan sevilen dizi yeni bölümleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Alina Boz ve Burak Deniz ikilisi en sevilen dizi çiftleri arasında yer alıyor. Merakla beklenen yeni bölümde ise heyecan dolu sahneler yer alacak.
Dizide Burak Deniz’in hayat verdiği Celal ile Alina Boz’un canlandırdığı Mahur karakterlerinin, aşka doğru yelken açamamalarının nedenini 29 Mart akşamı yayınlanacak 12. Yeni bölümde görülecek. Seyircilerin, ekran karşısında duygu yüklü sahnelerle gözyaşları dökeceği yeni bölümde Mahur duygu dolu anlar yaşıyor. İzleyiciyi de derinden etkileyecek bu sahnede Mahur, hayal kırıklığına boğuluyor.
Maraşlı’nın “Ben birine aşık olunca, dünya ona sırtını çevirir. Benim birini sevmem bana haram” sözleri ile bu aşkın mümkün olmasının çok zor olduğunu seyirciye gösterecek. Dizinin 12. yeni bölümünde Bedriye Roza Çelik tarafından canlandırılan küçük oyuncu Zeliş’in aile olma arzusu içinde olduğunu gösterdiği resim ile birlikte Maraşlı’nın duyguları içinden çıkılmaz bir hal alacak.
25 Mar 2021 - 17:25 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.