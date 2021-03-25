Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Mar 2021 - 17:25 G: 25 Mar 2021 - 17:35

Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak!

Maraşlı dizisi heyecan dolu sahnelerle tam gaz devam ediyor. Çıktığı ilk günden beri geniş bir izleyici kitlesi oluşturan sevilen dizi yeni bölümleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Alina Boz ve Burak Deniz ikilisi en sevilen dizi çiftleri arasında yer alıyor. Merakla beklenen yeni bölümde ise heyecan dolu sahneler yer alacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizide Burak Deniz’in hayat verdiği Celal ile Alina Boz’un canlandırdığı Mahur karakterlerinin, aşka doğru yelken açamamalarının nedenini 29 Mart akşamı yayınlanacak 12. Yeni bölümde görülecek. Seyircilerin, ekran karşısında duygu yüklü sahnelerle gözyaşları dökeceği yeni bölümde Mahur duygu dolu anlar yaşıyor. İzleyiciyi de derinden etkileyecek bu sahnede Mahur, hayal kırıklığına boğuluyor.

Maraşlı’nın “Ben birine aşık olunca, dünya ona sırtını çevirir. Benim birini sevmem bana haram” sözleri ile bu aşkın mümkün olmasının çok zor olduğunu seyirciye gösterecek. Dizinin 12. yeni bölümünde Bedriye Roza Çelik tarafından canlandırılan küçük oyuncu Zeliş’in aile olma arzusu içinde olduğunu gösterdiği resim ile birlikte Maraşlı’nın duyguları içinden çıkılmaz bir hal alacak.

25 Mar 2021 - 17:25 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!" mask
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!"
Kırmızı Kamyon Hangi Günler Yayınlanıyor? Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Kırmızı Kamyon Hangi Günler Yayınlanıyor? Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Mucize Doktor Dizisi Taktiğiyle Tokatladı! Böyle Giderse Reytingler Tir Tir Titrer! Konu Asker Olunca... mask
Mucize Doktor Dizisi Taktiğiyle Tokatladı! Böyle Giderse Reytingler Tir Tir Titrer! Konu Asker Olunca...
Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..." mask
Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..."
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak! mask
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor?
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Xiaomi Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Modelleri Satışa Çıktı! Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Fiyatı Ne Kadar? mask
Xiaomi Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Modelleri Satışa Çıktı! Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!" mask
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!"
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Hareketi! Altın Fiyatı 443 Bin 495 TL'ye Yükseldi! mask
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Hareketi! Altın Fiyatı 443 Bin 495 TL'ye Yükseldi!
Müge Anlı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Şok Etti! Estetik mi Yoksa, Doğal Güzellik mi Cevap Verildi! "Başımızın Tacı, Müge Anlı!" mask
Müge Anlı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Şok Etti! Estetik mi Yoksa, Doğal Güzellik mi Cevap Verildi! "Başımızın Tacı, Müge Anlı!"
Çin'in Ankara Büyükelçiliği Önünde Uygur Türkleri Politikası Protestosu Edildi! mask
Çin'in Ankara Büyükelçiliği Önünde Uygur Türkleri Politikası Protestosu Edildi!
Esra Erol'da Büyük Şok! Aynı Evde 20 Gün Yaşadı, Başına Gelmeyen Kalmadı mask
Esra Erol'da Büyük Şok! Aynı Evde 20 Gün Yaşadı, Başına Gelmeyen Kalmadı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL