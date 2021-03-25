İbo Show'da Dekolte Vermemek İçin Resmen Ter Döktü! İşin İçine Saygı Girdi, Stüdyo Bir Garip Oldu! "Edep, Ahlak..."
9 yıl aradan sonra ekranlara yeniden gelen İbo Show’da geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan bölüm hala çok konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’i, yıllar sonra yeniden efsane program olan İbo Show’da gören hayranları her bölümünü ilgiyle izliyor.
Milyonların izlediği İbo Show’da, televizyon ve müzik dünyasının muhteşem isimlerinin konuk olmasıyla eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta gelen 4 konuk hala sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu muhteşem yayında söylenen sözler ise herkesin kulağında çınlamaya devam ediyor.
İbo Show’un, 18. bölümüne, İsmail YK, Ceylan, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oldu. Esprilerin havada uçuştuğu programa katılan konukların, İmparator İbrahim Tatlıses ile olan diyalogları ise stüdyoyu şenlendirdi. Eski yayınları aratmayan İbo Show’da, Ceylan’ın elbisesi, İbrahim Tatlıses tarafından tiye alındı. Ceylan’ın o andaki heyecanını fark eden seyirciler sosyal medyadan espri dolu yorumlarla gecenin kritiğini yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.