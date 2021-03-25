Birleşme Partisi, Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Tarafından İfşalandı! Her Detayı Ağzından Tek Tek Kaçırdı! Şimdi Acun Ilıcalı Ne Yapacak?
Survivor 2021’de finale doğru yaklaşılıyor. Yarışmanın ortası sayılan ve tüm dengelerin değiştiği Birleşme Partisi için geri sayım başladı. Birleşme Partisi haftasına girilen bu dönemde hem izleyiciler için hem de adadaki yarışmacılar için heyecan dorukta. Dünyaca ünlü yarışmanın Türkiye versiyonu olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de yarışan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.
Her hafta birbirinden renkli görüntülere şahit olunan TV8’in iddialı yarışmasında, ada hayatının ve oyun parkurlarının zorlu olmasından dolayı zaman zaman gergin dakikalar yaşanabiliyor. Gerilimin ve heyecanın tavan yaptığı yayınların her bölümü, hem televizyondan hem de sosyal medyadan ilgiyle izleniyor.
TV8 ekranlarında her yıl geleneksel olarak yarışmanın kritiğinin yapıldığı program olan Survivor Panorama’da bu hafta Birleşme Partisi hakkında yorumlar yapıldı. Programın sunucularından olan Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer’in sunumuyla gerçekleştirilen yayında eski Survivor yarışmacıları olan isimler kendi yaşadıkları tecrübelerle beraber bu yılki parti hakkında tahminlerde bulundular.
25 Mar 2021 - 18:49 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.