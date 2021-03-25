Ramo Dizisinde Olanlar Seyircinin Aklını Uçuracak! Cuma Akşamı Dizilerini Geri Planda Bırakacak Hamle Gecikmedi! O Sorun...
Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden olan Ramo’da sorun üstüne sorun yaşanıyor. Murat Yıldırım’ın başrolünü oynadığı efsane dizi Ramo, Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alıyor. Cuma akşamı yayınlanan Kırmızı Oda, Akrep, Arka Sokaklar gibi rakipleri arasında reyting listelerinde yerini koruyan Ramo, iddialı oyuncuları ile farklı konusuyla sevenlerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
BKM İmzasını taşıyan Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’da yeni bölümler merakla bekleniyor. Yeni bölümden ikinci tanıtımı yayınlanan dizide büyük bir sorunla karşılaşan Ramo’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.
Fragmanı dahi ilgiyle izlenen Ramo’nun yeni tanıtımında baş karakter Ramo’nun büyük bir sorun karşısındaki hamleleri dikkat çekti. Kaptan’ın yanına giden Ramo’nun karşılaştığı manzara karşısında tutumu ne olacak merakla bekleniyor.
25 Mar 2021 - 19:27 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.