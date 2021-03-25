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25 Mar 2021 - 19:27

Ramo Dizisinde Olanlar Seyircinin Aklını Uçuracak! Cuma Akşamı Dizilerini Geri Planda Bırakacak Hamle Gecikmedi! O Sorun...

Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden olan Ramo’da sorun üstüne sorun yaşanıyor. Murat Yıldırım’ın başrolünü oynadığı efsane dizi Ramo, Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alıyor. Cuma akşamı yayınlanan Kırmızı Oda, Akrep, Arka Sokaklar gibi rakipleri arasında reyting listelerinde yerini koruyan Ramo, iddialı oyuncuları ile farklı konusuyla sevenlerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.