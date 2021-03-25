Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Mar 2021 - 19:27 G: 25 Mar 2021 - 19:35

Ramo Dizisinde Olanlar Seyircinin Aklını Uçuracak! Cuma Akşamı Dizilerini Geri Planda Bırakacak Hamle Gecikmedi! O Sorun...

Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden olan Ramo’da sorun üstüne sorun yaşanıyor. Murat Yıldırım’ın başrolünü oynadığı efsane dizi Ramo, Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alıyor. Cuma akşamı yayınlanan Kırmızı Oda, Akrep, Arka Sokaklar gibi rakipleri arasında reyting listelerinde yerini koruyan Ramo, iddialı oyuncuları ile farklı konusuyla sevenlerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

BKM İmzasını taşıyan Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’da yeni bölümler merakla bekleniyor. Yeni bölümden ikinci tanıtımı yayınlanan dizide büyük bir sorunla karşılaşan Ramo’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

Fragmanı dahi ilgiyle izlenen Ramo’nun yeni tanıtımında baş karakter Ramo’nun büyük bir sorun karşısındaki hamleleri dikkat çekti. Kaptan’ın yanına giden Ramo’nun karşılaştığı manzara karşısında tutumu ne olacak merakla bekleniyor.

25 Mar 2021 - 19:27 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak! mask
Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak!
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!" mask
Leyla İle Mecnun Çalışmalarında Son Dakika! Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki, Milyonlar Acun Ilıcalı'nın Hesabını Bastı! "Adam Gibi Adamsın!"
Kırmızı Kamyon Hangi Günler Yayınlanıyor? Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Kırmızı Kamyon Hangi Günler Yayınlanıyor? Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Camdaki Kız Hangi Günler Yayınlanıyor? Camdaki Kız Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Mucize Doktor Dizisi Taktiğiyle Tokatladı! Böyle Giderse Reytingler Tir Tir Titrer! Konu Asker Olunca... mask
Mucize Doktor Dizisi Taktiğiyle Tokatladı! Böyle Giderse Reytingler Tir Tir Titrer! Konu Asker Olunca...
Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..." mask
Hülya Avşar, FOX TV'yi Fena Salladı! Tek Bir Hamlesi Sosyal Medyayı Çalkaladı! "Sen Tüm Kadınların..."
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak! mask
Ahmet Kural Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyor! Bu Sefer Yanında Murat Cemcir Yok Ama O İsimler Var! Çok Etkileyici Olacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Oyunluğunu Yarıda Bıraktı! Koronavirüs Belasından Yakasını Kurtaramadı! Sette Neler Oluyor?
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Birleşme Partisi, Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Tarafından İfşalandı! Her Detayı Ağzından Tek Tek Kaçırdı! Şimdi Acun Ilıcalı Ne Yapacak? mask
Birleşme Partisi, Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Tarafından İfşalandı! Her Detayı Ağzından Tek Tek Kaçırdı! Şimdi Acun Ilıcalı Ne Yapacak?
Merve Boluğur’dan Sütyensiz Görsel! Görenler “Yok Artık” Diyor… Beğeni Butonu Çöktü, İşlevsiz Kaldı! “O Kadar Çekici Bir Kadın Ki…” mask
Merve Boluğur’dan Sütyensiz Görsel! Görenler “Yok Artık” Diyor… Beğeni Butonu Çöktü, İşlevsiz Kaldı! “O Kadar Çekici Bir Kadın Ki…”
İbo Show'da Dekolte Vermemek İçin Resmen Ter Döktü! İşin İçine Saygı Girdi, Stüdyo Bir Garip Oldu! "Edep, Ahlak..." mask
İbo Show'da Dekolte Vermemek İçin Resmen Ter Döktü! İşin İçine Saygı Girdi, Stüdyo Bir Garip Oldu! "Edep, Ahlak..."
Demet Özdemir'den Sütyenli Paylaşım! Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti, Milyonlar Mest Oldu! "Aşırı Güzelsin!" mask
Demet Özdemir'den Sütyenli Paylaşım! Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti, Milyonlar Mest Oldu! "Aşırı Güzelsin!"
Borsa Halka Arz Ne Demek? Şirketler Neden Halka Arz Olur? mask
Borsa Halka Arz Ne Demek? Şirketler Neden Halka Arz Olur?
Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak! mask
Maraşlı Dizisi ATV Ekranlarını Paramparça Yaptı! Fragmanı İzleyenlerin İçi Darmaduman Oluyor! Gözyaşları Sel Olmayacak, Tsunami Olacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL