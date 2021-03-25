Seren Serengil Hayranlarına Duyurdu! Aldığı Tüm Kiloları Geri Verdi, Eridi Bitti! Hayranlarına Seslendi...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçirdiği hastalık olan ‘Dumping Sendorumu’nun verdiği rahatsızlıklardan dolayı 46 kiloya kadar düştü. Kısa zamanda çok fazla kilo verdiği için yakın çevresini korkutan Seren Serengil’den şok açıklama geldi. Doktorundan, “Ameliyat olmazsa yaza çıkamaz” şeklinde bir duyum aldığını açıklayan ünlü sunucu, durumunun kötü olduğunun bilgisini verdi.

Pek çok insanın zayıflamak için mide ameliyatı yolunu seçtiği bu dönemde, Seren Serengil’de zayıflamak için ameliyat olmuştu. Şimdilerde aldığı 2.5 kiloyu da geri veren Serengil’in durumu yeniden kötüleşti. Artık tek isteği hayatta kalmak olan ünlü sunucunun bol bol sağlıklı yiyecekler yiyerek ayakta kalmaya çalıştığı bilgisi öğrenildi.