Seren Serengil Hayranlarına Duyurdu! Aldığı Tüm Kiloları Geri Verdi, Eridi Bitti! Hayranlarına Seslendi...
Zayıflık ile başı dertte olan Seren Serengil’den sevenlerini üzecek haberler peş peşe geliyor. Ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında endişeli olan takipçileri ve yakın dostları, durumunun nasıl olduğuyla ilgili sosyal medyadan sık sık sorular soruyor.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçirdiği hastalık olan ‘Dumping Sendorumu’nun verdiği rahatsızlıklardan dolayı 46 kiloya kadar düştü. Kısa zamanda çok fazla kilo verdiği için yakın çevresini korkutan Seren Serengil’den şok açıklama geldi. Doktorundan, “Ameliyat olmazsa yaza çıkamaz” şeklinde bir duyum aldığını açıklayan ünlü sunucu, durumunun kötü olduğunun bilgisini verdi.
Pek çok insanın zayıflamak için mide ameliyatı yolunu seçtiği bu dönemde, Seren Serengil’de zayıflamak için ameliyat olmuştu. Şimdilerde aldığı 2.5 kiloyu da geri veren Serengil’in durumu yeniden kötüleşti. Artık tek isteği hayatta kalmak olan ünlü sunucunun bol bol sağlıklı yiyecekler yiyerek ayakta kalmaya çalıştığı bilgisi öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.