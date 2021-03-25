Aleyna Tilki 20 Yaşında Milyoner Oldu! Exxen Sayesinde Paraya Para Demeyen Şarkıcının Kazandığı Miktar Dudak Uçuklattı! İddiaları Bir Bir Doğruladı! Neler Oluyor?
Aleyna Tilki bu sefer kazandığı parayla dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşında birçok başarıya imza atan ünlü isim son olarak başrol oynadığı diziden kazandığı para ile duyanların ağzını açık bıraktı. Aleyna Tilki’nin aldığı bu miktarı öğrenen milyonlar ise şaşkınlık geçirdi. Tüm bu iddiaları doğrulayan çiçeği burnunda oyuncu Aleyna Tilki iddiaların gerçeklik payının olduğunun belirtti.
Acun Ilıcalı’nın kurduğu yeni medya platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım adlı dizide geçen sezonun Survivor’ı olan Cemal Can Canseven'le başrole ortak olan Aleyna Tilki, bu diziden 2 milyon TL kazandığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu hakkında Aleyna Tilki ilk kez konuştu.
Exxen'de gösterime giren dizisinden aldığı rakamı açıklamaktan çekinen Aleyna Tilki, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" ifadelerini kullandı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu soğukkanlı açıklama ile, Aleyna Tilki merakları gidermiş oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.