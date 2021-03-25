Aleyna Tilki 20 Yaşında Milyoner Oldu! Exxen Sayesinde Paraya Para Demeyen Şarkıcının Kazandığı Miktar Dudak Uçuklattı! İddiaları Bir Bir Doğruladı! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’nın kurduğu yeni medya platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım adlı dizide geçen sezonun Survivor’ı olan Cemal Can Canseven'le başrole ortak olan Aleyna Tilki, bu diziden 2 milyon TL kazandığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu hakkında Aleyna Tilki ilk kez konuştu.

Exxen'de gösterime giren dizisinden aldığı rakamı açıklamaktan çekinen Aleyna Tilki, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" ifadelerini kullandı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu soğukkanlı açıklama ile, Aleyna Tilki merakları gidermiş oldu.