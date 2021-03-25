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- 25 Mar 2021 - 20:44 G: 25 Mar 2021 - 20:50

Aleyna Tilki 20 Yaşında Milyoner Oldu! Exxen Sayesinde Paraya Para Demeyen Şarkıcının Kazandığı Miktar Dudak Uçuklattı! İddiaları Bir Bir Doğruladı! Neler Oluyor?

Aleyna Tilki bu sefer kazandığı parayla dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşında birçok başarıya imza atan ünlü isim son olarak başrol oynadığı diziden kazandığı para ile duyanların ağzını açık bıraktı. Aleyna Tilki’nin aldığı bu miktarı öğrenen milyonlar ise şaşkınlık geçirdi. Tüm bu iddiaları doğrulayan çiçeği burnunda oyuncu Aleyna Tilki iddiaların gerçeklik payının olduğunun belirtti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın kurduğu yeni medya platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım adlı dizide geçen sezonun Survivor’ı olan Cemal Can Canseven'le başrole ortak olan Aleyna Tilki, bu diziden 2 milyon TL kazandığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu hakkında Aleyna Tilki ilk kez konuştu.

Exxen'de gösterime giren dizisinden aldığı rakamı açıklamaktan çekinen Aleyna Tilki, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" ifadelerini kullandı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu soğukkanlı açıklama ile, Aleyna Tilki merakları gidermiş oldu.

25 Mar 2021 - 20:44 Ankara- Magazin

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