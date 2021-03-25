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- 25 Mar 2021 - 21:02 G: 25 Mar 2021 - 21:08

Yasak Elma Dizisi Entrikalardan Vazgeçmiyor! En Sonunda Seyircinin Kafası Uçup Gidecek! Şimdide Bu Gerçek Ortaya Çıktı!

Ekranların entrika dolu sahneleriyle vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisinde sürprizler dur durak bilmiyor. Her geçen gün heyecanın ve gizemin arttığı dizide, skandallar durmayacak gibi devam ediyor. Seyircisine her bölümde sürpriz yaşatmayı başaran Yasak Elma dizisi hikayelerde verdiği radikal kararlar ile her defasında gündem olmayı başarıyor. Seyircilerin zihinleri allak bullak olurken dizi bundan sonra nasıl devam edecek büyük merak konusu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen dizide en son alınan, hikayede 5 yıllık zaman atlama kararı seyircide sarsıcı bir etki yaratmıştı. Sosyal medyada konu ile ilgili binlerce görüş ve iddia yer alırken oyuncuların sosyal medya paylaşımları da bu tartışmaları daha iyi körükledi. Son bölümde her şey ters dönmüştü şimdi kartların yeniden dağıtılacağı bir bölüm daha seyirciyi bekliyor.

FOX Tv’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin en son yayınlanan 103. Bölümünde seyirciyi dehşete düşüren sahneler yer almıştı. Çağatay'ın Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluna annelik yapmaya başlaması, Holding patronu Hasan Ali'nin seyyar kebapçılık yapmaya başlaması, Zehra ve Şahika’nın ise şarkıcılık yapması seyircilerde muhteşem bir etki yaratmıştı.

25 Mar 2021 - 21:02 Ankara- Dizi Haberleri

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