Yasak Elma Dizisi Entrikalardan Vazgeçmiyor! En Sonunda Seyircinin Kafası Uçup Gidecek! Şimdide Bu Gerçek Ortaya Çıktı!

Sevilen dizide en son alınan, hikayede 5 yıllık zaman atlama kararı seyircide sarsıcı bir etki yaratmıştı. Sosyal medyada konu ile ilgili binlerce görüş ve iddia yer alırken oyuncuların sosyal medya paylaşımları da bu tartışmaları daha iyi körükledi. Son bölümde her şey ters dönmüştü şimdi kartların yeniden dağıtılacağı bir bölüm daha seyirciyi bekliyor.

FOX Tv’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin en son yayınlanan 103. Bölümünde seyirciyi dehşete düşüren sahneler yer almıştı. Çağatay'ın Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluna annelik yapmaya başlaması, Holding patronu Hasan Ali'nin seyyar kebapçılık yapmaya başlaması, Zehra ve Şahika’nın ise şarkıcılık yapması seyircilerde muhteşem bir etki yaratmıştı.