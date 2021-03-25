Sadakatsiz Dizisinde Derin Binlerce Beğeni Topladı! Milyonlar Hayranlık İçerisinde Kaldı, Binlerce Beğeni Mesajı Aldı! “Helal Olsun”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin dün akşam ekranlara gelen bölümü seyircilerinden tam puan aldı. Yayınlandığı ilk bölümden beri dikkatleri üzerine toplamış olan dizinin bu kadar sevilmesinin altında yatan sebep ise oyuncuların başarıyla görevlerini yerine getirmesi olarak karşımıza çıkıyor.
Ekranlara gelen son bölümünde ise tüm dikkatler Melis Sezen’in hayat verdiği, Derin karakterine odaklanıldı. Başarıyla yerine getirdiği oyunculuğu ile takdir toplayan güzel oyuncu, o sahneyle adeta ayakta alkışlandı. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de oyunculuk performansını konuşturan Melis Sezen’e binlerce yorum geldi.
23. bölümü dün akşam ekranlara gelen dizide Derin karakteri, girdiği sinir krizinden dolayı tozu dumana kattı. Derin ve Volkan arasındaki çıkan hızlı tartışma seyircileri adeta büyüledi. Mor ve Ötesi grubunun en beğenilen şarkılarından biri olan ‘Bir Derdim Var’ şarkısının çaldığı anlarda Derin’de kıyafet dolabındaki her şeyi parçaladı ve dağıttı.
25 Mar 2021 - 21:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.