Sadakatsiz Dizisinde Derin Binlerce Beğeni Topladı! Milyonlar Hayranlık İçerisinde Kaldı, Binlerce Beğeni Mesajı Aldı! “Helal Olsun”

Ekranlara gelen son bölümünde ise tüm dikkatler Melis Sezen’in hayat verdiği, Derin karakterine odaklanıldı. Başarıyla yerine getirdiği oyunculuğu ile takdir toplayan güzel oyuncu, o sahneyle adeta ayakta alkışlandı. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de oyunculuk performansını konuşturan Melis Sezen’e binlerce yorum geldi.

23. bölümü dün akşam ekranlara gelen dizide Derin karakteri, girdiği sinir krizinden dolayı tozu dumana kattı. Derin ve Volkan arasındaki çıkan hızlı tartışma seyircileri adeta büyüledi. Mor ve Ötesi grubunun en beğenilen şarkılarından biri olan ‘Bir Derdim Var’ şarkısının çaldığı anlarda Derin’de kıyafet dolabındaki her şeyi parçaladı ve dağıttı.