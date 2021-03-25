Neslihan Atagül Hastalığa Rest Çekti! Paylaşımı Gündemi Derinden Sarstı! Sağlığının Yerinde Olduğunu İşte Tamda Böyle Gösterdi!
Gündeme bomba gibi düşen Neslihan Atagül’ün o paylaşımı milyonları ayağa kaldırdı. İsmi sürekli sosyal medyanın dilinden düşmeyen güzel oyuncu son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Son halini görenler inanılmaz bir şok yaşadı. Instagram’ı sallayan Neslihan Atagül’ün samimi paylaşımı binlerce kişide sarsıcı bir etki yarattı.
Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan başarılı isim sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin gönlünü kazanıyor. Son paylaşımı binlerce etkileşim alan güzel oyuncunun samimi halleri ise hayranları tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncu öyle bir poz verdi ki sosyal medya takipçileri ayağa kalktı.
Diziden ani ayrılışı birçok hayranını üzmüştü. Oyuncu hayranlarıyla sosyal medya hesabından bir araya geliyor. Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül, durumu hakkında da bilgiler veriyor. Star Tv’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sürpriz ayrılığı sonucunda birçok hayranı bu durum karşısında şok yaşamıştı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.