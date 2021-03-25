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- 25 Mar 2021 - 21:39 G: 25 Mar 2021 - 21:46

Neslihan Atagül Hastalığa Rest Çekti! Paylaşımı Gündemi Derinden Sarstı! Sağlığının Yerinde Olduğunu İşte Tamda Böyle Gösterdi!

Gündeme bomba gibi düşen Neslihan Atagül’ün o paylaşımı milyonları ayağa kaldırdı. İsmi sürekli sosyal medyanın dilinden düşmeyen güzel oyuncu son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Son halini görenler inanılmaz bir şok yaşadı. Instagram’ı sallayan Neslihan Atagül’ün samimi paylaşımı binlerce kişide sarsıcı bir etki yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan başarılı isim sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin gönlünü kazanıyor. Son paylaşımı binlerce etkileşim alan güzel oyuncunun samimi halleri ise hayranları tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncu öyle bir poz verdi ki sosyal medya takipçileri ayağa kalktı.

Diziden ani ayrılışı birçok hayranını üzmüştü. Oyuncu hayranlarıyla sosyal medya hesabından bir araya geliyor. Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül, durumu hakkında da bilgiler veriyor. Star Tv’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sürpriz ayrılığı sonucunda birçok hayranı bu durum karşısında şok yaşamıştı.

25 Mar 2021 - 21:39 Ankara- Magazin

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