Neslihan Atagül Hastalığa Rest Çekti! Paylaşımı Gündemi Derinden Sarstı! Sağlığının Yerinde Olduğunu İşte Tamda Böyle Gösterdi!

Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan başarılı isim sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin gönlünü kazanıyor. Son paylaşımı binlerce etkileşim alan güzel oyuncunun samimi halleri ise hayranları tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncu öyle bir poz verdi ki sosyal medya takipçileri ayağa kalktı.

Diziden ani ayrılışı birçok hayranını üzmüştü. Oyuncu hayranlarıyla sosyal medya hesabından bir araya geliyor. Sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül, durumu hakkında da bilgiler veriyor. Star Tv’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sürpriz ayrılığı sonucunda birçok hayranı bu durum karşısında şok yaşamıştı.