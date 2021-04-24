Ankara'da 24 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 24 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 24 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene de Ramazan ayının başlayacağı tarihi açıkladı. Bu sene 13 nisanda başlayacak olan oruç ayı için Müslümanlar hazırlıklara başladı. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.
Ankara'da 24 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 24 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.42
24 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 24 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.18
24 Nisan Ankara’da Sahur ve İftar Vakti Saat Kaçta, Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
Ramazan ayını yaklaştığı bugünlerde İslam alemi, 11 ayın sultanı için hazırlıklara başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber 13 nisan günü Ramazan ayı başlayacak. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından Ramazan ayının başlayacağı tarihin açıklanması ise beraber sahur ve iftar saatleri de araştırılmaya başlandı. İllere göre farklılık gösteren sahur ve ezan saatlerini araştıran başkentli vatandaşlar, Ankara’da Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerinin hangi saatlerde olacağını merak ediyor.
Bu sene 13 nisan günü başlayacak Ramazan ayı boyunca İslam dininin en önemli ibadetlerinden olan oruç tutulacak. İslam dininin farz ibadetleri arasında yer alan oruç sahur vaktinden sonra başlayacak ve akşam ezanına kadar devam edecek. Ramazan boyunca tutulacak oruçlar için sahur ve iftar saatleri ise gün gün farklılık gösterecek. Ramazan’ın 12. günü olan 24 nisan tarihinde sahur vakti, imsak ile beraber son bulacak. 24 nisan günü imsak vakti saat 04.18 olacak. Bu saate kadar sahur yapan vatandaşlar, imsak vakti ile beraber oruca başlamak için niyet edecekler. 24 nisan günü tutulan oruçlar saat 19.42’de okunacak akşam ezanı ile beraber son bulacak.
24 Nis 2021 - 03:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.