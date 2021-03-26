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- 26 Mar 2021 - 11:59 G: 26 Mar 2021 - 12:00

Altının Gram Fiyatında Yatırımcıların Beklediği Hareket Başladı Mı? Güncel Altın Fiyat Tahminleri Nasıl?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasından sonra 444 liradan işlem görmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440,2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 443,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük azalışla 1.726,6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,1 dolardan alıcı buluyor. Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Son 3 günlük yükselişinin ardından bugün dar bir bantta hareket eden dolar endeksi ve yüzde 1,65'in üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin emtia fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

26 Mar 2021 - 11:59 AA İstanbul- Ekonomi

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