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- 26 Mar 2021 - 11:41 G: 26 Mar 2021 - 12:36

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde O İsmin Vedası Onaylandı! Ölüm Senaryosu Yazılmaya Başlandı! Artık Dizide Olmayacak!

Ekranların vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova dizisine dehşete düşüren olay. Merakla beklenen dizide bir sahne vardı ki seyircilerin kanını dondurdu. ‘’Son böyle mi olacaktı? sorusu gündeme bomba gibi giriş yaptı. Instagram’da sürekli paylaşılan sahne Twitter’da en üst sıralarda yer aldı. İzleyicileri derinden etkileyen sahneye, ‘’Bu sahneye kalbimi bıraktım’’, ‘’Her saniyesi yüreğimi dağladı’’ gibi yapılan yorumların sosyal medyada ardı arkası kesilmedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çok sevilen ve merakla bölümleri beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Son yaşanan öyle bir sahne vardı ki sadece dizi takipçileri değil gören herkese duygu dolu anlar yaşatmayı başardı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şok edici o sahne izleyicisinin boğazını düğümledi. ‘’Ciğerimiz yandı’’ ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu. 

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 89. bölümü dizi için bir kırılma bölümüydü. Seyircinin hayretler içinde izlediği bu bölümdeki bir sahne ile dizi baştan sona değişmiş oldu. İzleyenlerin gözünden her şey bir film şeridi gibi geçti. Bu dram yüklü sahne ile seyirciyi, Bir Zamanlar Çukurova dizisi için artık başka bir dünya bekliyor.

26 Mar 2021 - 11:41 Ankara- Dizi Haberleri

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