Tuba Büyüküstün Bu Sefer Kurtardı, Kurtardı Kurtaramadı; Olanlar Olacak! Sefirin Kızı Dizisinde Kan Kaybı Devam Ediyor! Yaşanılacak Son Bir Olay Kaldı...
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Tuba Büyüküstün, hem Türkiye’de hem de yurt dışında adını duyuran ünlüler arasında yer alıyor. Yıllardır oynadığı tüm dizileri reyting rekorları kıran ünlü oyuncu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hayranlarının gözünde rakipsiz olan oyunculardan biri hâline geldi.
Yetenekli oyuncunun oynadığı başarılı projelerden biri olan Sefirin Kızı en sevilen diziler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Sefirin Kızı, her Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. NGM ve O3 Medya imzalı başarılı yapımın hatırı sayılır bir hayran kitlesi var.
Mavi karakteriyle seyirci karşısında olan Tuba Büyüküstün ve Sancar karakteriyle Engin Akyürek, dizinin kaderini değiştiren iki oyuncu olarak sosyal medyadan severek izleniyor. 29 Mart Pazartesi akşamı 46. bölümü yayınlanacak olan Sefirin Kızı’nda her yeni bölüm büyük beklenti oluşturuyor. Diğer dizilerin yıldızının parlamasıyla reytinglerde sıkıntı yaşayan Sefirin Kızı, yeni bölümde ekranlara gelecek sahnelerle adından söz ettirmeyi başaracak. Tuba Büyüküstün güzelliği ile yine hayranlarını mest edecek. Enerjisi dikkat çeken ünlü oyuncu, 46. bölümdeki performansıyla dizinin başarısını artıracağı yönünde yorumlar alıyor.
26 Mar 2021 - 15:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.