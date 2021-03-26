Kanal D Camdaki Kızı Bitirmeye Oynadı! O Güne Koyunca Ortalık Fena Karıştı! Ya Batacak, Ya Çıkacak! Büyük Hata...
Camdaki Kız dizisinde yaşanan son gelişme herkesi hayreti düşürdü. Böyle bir adımı kimse beklemiyordu. Kafalarda soru işareti yaratan bir paradoks ortaya çıktı. Camdaki Kız dizisi “Neden o güne seçildi?”, “Kasıtlı yapılan bir hamle miydi?” gibi sorular art arda gelirken kimse bir şey söylemiyor. Ortalığı fena karıştıracak bu haber sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor.
Kanal D’de ekranlara gelmeye hazırlanan Camdaki kız dizisinde kritik bir karar alındı. Alınan bu radikal karar ile herkes hesap yapmaya başladı. Milyonları etkileyen bu adım şimdiden, herkesi çok ciddi bir seçime zorladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenen dizi de başrole Burcu Biricik hayat verecek.
Ancak merakla beklenen bu dizi öyle bir güne yerleştirildi ki, Türkiye dizi dünyasını kökünden sarsacak. Dizininin iddialı bir başlangıç yapması yayın gününden belli oldu. Birçok bekleyen bu iddialı tavrı, dizinin “kendine güveni” olarak yorumlarken birçok dizi sever ise ”Başlamadan bitecek” ifadelerini kullandı.
26 Mar 2021 - 15:41 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.