Kanal D Camdaki Kızı Bitirmeye Oynadı! O Güne Koyunca Ortalık Fena Karıştı! Ya Batacak, Ya Çıkacak! Büyük Hata...

Kanal D’de ekranlara gelmeye hazırlanan Camdaki kız dizisinde kritik bir karar alındı. Alınan bu radikal karar ile herkes hesap yapmaya başladı. Milyonları etkileyen bu adım şimdiden, herkesi çok ciddi bir seçime zorladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenen dizi de başrole Burcu Biricik hayat verecek.

Ancak merakla beklenen bu dizi öyle bir güne yerleştirildi ki, Türkiye dizi dünyasını kökünden sarsacak. Dizininin iddialı bir başlangıç yapması yayın gününden belli oldu. Birçok bekleyen bu iddialı tavrı, dizinin “kendine güveni” olarak yorumlarken birçok dizi sever ise ”Başlamadan bitecek” ifadelerini kullandı.