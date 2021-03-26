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- 26 Mar 2021 - 15:55 G: 26 Mar 2021 - 16:08

Müge Anlı’da Akılları Darmaduman Eden Olay! Ailesini Hatta Her Şeyini Terk Etti, Sevgilisinin Yoluna Düştü! “Allah Herkese Böyle Sevgilisi Nasip Etsin” Tam 45 Gün Boyunca…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanılanlar ağızları açık bıraktı. Türlü türlü sorunlardan dolayı polisler tarafından aranan Fatih Bey ile ailesini, çocuklarını hatta her şeyi bırakan, Emel Hanım gelen hiçbir iddiayı kabul etmedi. Akılları darmaduman eden bu olayda Emel Hanım ise başrolde yer alıyordu. Rahmi Beyin bile sinirlendiği vaka seyircileri çileden çıkardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının en fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da akıllara ziyan olay seyircide şok etkisi yaşattı. Birden ortadan kaybolan ve tam 45 gün sonra sevgilisiyle bulunan Emel Hanım, canlı yayına katıldı. Canlı yayında annesini istemediğini dile getiren Emel Hanım’a binlerce eleştiri geldi. Sevgilisi yüzünden çocuklarını bırakıp giden Emel Hanım’ın doğru yolu bulması için Müge Anlı ve birçok kişi adeta yalvardı.

Sık sık “Polisler tarafından aranan, herkesi dolandırıldığı iddia edilen biriyle mutlu olacak mısın?” sözlerini dile getiren Müge Anlı ve ekibi, Emel Hanım’dan olumlu yanıt almadı. Sadece 15 dakikada canlı yayına Ferhat Beyin kendisini dolandırdığını iddia eden 4 kişi aradı fakat Emel Hanım yine de “Ben bunların hiçbirine inanmıyorum” sözlerini tekrarladı.

26 Mar 2021 - 15:55 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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