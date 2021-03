Cemal Can Her Yerden Kazanıyor! Önce Survivor, Sonra Exxen, Şimdi Youtube! Paraya Para Demiyor! Hayranları Çığlıklar Atıyor.

Survivor 2020 ile hayatımıza dahil olan Cemal Can Canseven, yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana her zaman gündemde yer alıyor. Bu sefer gündeme en üst sıradan giriş yapan ismin attığı son imza ise şimdiden milyonlarca kez beğenildi ve her yerde yazılmaya devam ediyor. İçtenliği ve yumuşak kalbi ile herkesin gönlünde taht kuran sevilen isim yeni bir başarıya imza attı

Milyonlar tarafından takip edilen, Survivor yarışmasına katılmadan önce DJ’lik yapan Cemal Can Canseven, popüler isim Danla Bilic ile de yakın arkadaşlık içindeler. Canseven’in yaptığı son şey ise milyonlardan geçerli bir not aldı. Kahraman isimli ilk teklisini 25 Mart Perşembe günü yayınlayan sevilen isim milyonları coşturmayı başardı.