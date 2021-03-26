Cemal Can Her Yerden Kazanıyor! Önce Survivor, Sonra Exxen, Şimdi Youtube! Paraya Para Demiyor! Hayranları Çığlıklar Atıyor.
Cemal Can Canseven yine yaptı yapacağını! Bunu sadece bir günde başardı. Bu başarısı ile gündeme bomba gibi giriş yapan genç isim kariyerinde çok önemli bir adım attı. Milyonların gönlünü kazanan Survivor şampiyonu, bir kez daha birinci oldu. Sosyal medyada ilgiler üzerinden ayrılmayan genç isme övgüler adeta yağmur oldu. Daha 24 saat geçmeden zirveye kondu. Hayranları çığlıklar ile karşıladı.
Survivor 2020 ile hayatımıza dahil olan Cemal Can Canseven, yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana her zaman gündemde yer alıyor. Bu sefer gündeme en üst sıradan giriş yapan ismin attığı son imza ise şimdiden milyonlarca kez beğenildi ve her yerde yazılmaya devam ediyor. İçtenliği ve yumuşak kalbi ile herkesin gönlünde taht kuran sevilen isim yeni bir başarıya imza attı
Milyonlar tarafından takip edilen, Survivor yarışmasına katılmadan önce DJ’lik yapan Cemal Can Canseven, popüler isim Danla Bilic ile de yakın arkadaşlık içindeler. Canseven’in yaptığı son şey ise milyonlardan geçerli bir not aldı. Kahraman isimli ilk teklisini 25 Mart Perşembe günü yayınlayan sevilen isim milyonları coşturmayı başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.