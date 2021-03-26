Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sadece Birkaç Bölüm Kaldı... Hayranları Karaları Bağladı!
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerde hep rekor kıran dizilerden oldu. Birbirinden olaylı sahnelerle ve hikayelerle seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’da sona doğru yaklaşıldığı bilgisi sevenlerini üzdü. Final kararı alınan dizinin kaç bölüm daha ekranlarda olacağı ise haberimizde…
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili şok gelişmelerle sosyal medyada rüzgar esti. Dizinin takipçilerini üzecek bu son gelişme ile dizinin devam etmeyeceği öğrenildi. Dün akşam 89. bölüm ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’da yine seyirci ekrana kilitlendi. Konusu ve içerisinde geçen hikayesi ile ilgiyle izlenen dizide ayrılan isimlerin yanında, yeni gelenlerle dizi yine sürükleyici hikayelerle devam ediyordu. 3 sezondur ekranlarda olan ATV’nin sevilen dizisinin 4. sezonda olmayacağı bilgisi sevenlerini derinden etkiledi.
Oynadığı günden beri ilgiyle izlenen dizide geçen karakterlerin duygusal ve etkileyici sahneleriyle seyirci adeta o olayları kendisi yaşıyor gibi izlediğini belirtti. 1 Nisan Perşembe akşamı 90. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin ne zaman final yapacağı ise merak konusu oldu.
26 Mar 2021 - 16:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.