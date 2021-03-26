Nurgül Yeşilçay Twitter'i Instagram'ı Karıştırdı! 18'liklere Taş Çıkaracak Fotoğraf Geldi! Siyah Derin Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı!

Instagram’da 2.5 Milyon takipçi ile en çok takip edilen ünlüler arasında olan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı gönderilerle takipçilerini adeta mest ediyor. En son paylaştığı derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratan ünlü oyuncu, şimdilerde oynadığı dizisi ile de yakından takip ediliyor.

45 yaşındaki ünlü oyuncunun, yıllardır hep gözlerinin güzelliğine vurgu yapıldı. Kısa zaman önce paylaştığı fotoğrafla 18’liklere taş çıkardı. Yaş alsa da hala güzelliği ile milyonların ilgisini çekmeyi başaran ünlü oyuncu, yeni dizisi Kefaret ile de reytinglerden düşmüyor.