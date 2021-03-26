Nurgül Yeşilçay Twitter'i Instagram'ı Karıştırdı! 18'liklere Taş Çıkaracak Fotoğraf Geldi! Siyah Derin Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı!
Yıllardır oynadığı tüm dizilerde adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, yeni dizisi ile ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranları tarafından sıklıkla takip ediliyor. Aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine olay yaratan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Instagram’da 2.5 Milyon takipçi ile en çok takip edilen ünlüler arasında olan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı gönderilerle takipçilerini adeta mest ediyor. En son paylaştığı derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratan ünlü oyuncu, şimdilerde oynadığı dizisi ile de yakından takip ediliyor.
45 yaşındaki ünlü oyuncunun, yıllardır hep gözlerinin güzelliğine vurgu yapıldı. Kısa zaman önce paylaştığı fotoğrafla 18’liklere taş çıkardı. Yaş alsa da hala güzelliği ile milyonların ilgisini çekmeyi başaran ünlü oyuncu, yeni dizisi Kefaret ile de reytinglerden düşmüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.