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- 26 Mar 2021 - 17:20 G: 26 Mar 2021 - 17:36

Survivor Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonların Aklı Uçtu Gitti! Meğer Batuhan...

Survivor Batuhan hakkında şok edici gerçekler gündeme bomba gibi düştü. Ünlüler takımının yarışmacısı Batuhan hakkında yaşanan son gelişmeler hayranlarını hayret içinde bıraktı. Sosyal medyayı sallayan bu bilgiler, ‘’Yok artık Batuhan”, “Bu kadarını beklemiyordum”, gibi çıkışlara neden oldu. Dizilerde oyunculuğu ile tanınan Batuhan oysaki…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yarışmadaki performansıyla ilgileri üzerine çeken Ünlüler takımından Batuhan hakkında sosyal medyada ve diğer internet platformlarından gezinen şok edici haberler hayranlarını ve Survivor takipçilerini dehşete düşürecek cinsten. Batuhan hakkında otaya çıkan bu skandal gelişmeler hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını herkese gösterdi. Haberleri gören herkes dona kalırken, Ünlü oyuncu hakkında hiç kimsenin beklemediği detaylar bir bir birikmeye başladı.

Ünlüler takımında mücadele eden, yarışmadaki performansları ve takım içindeki konumuyla ilgileri üzerine çekmeyi başaran Batuhan Karacakaya’nın flaş gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak Survivor 2021 birleşme partisi öncesinde oynanan son ödül oyunu esnasında, takım arkadaşı Merve ile olan sert atışması gündeme gelmişti. Merve ile girdiği sözlü tartışmayla gündeme oturan isim bu kez bambaşka bir şekilde gündemi sarsmayı başardı.

26 Mar 2021 - 17:20 Ankara- Survivor 2021

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