Survivor Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonların Aklı Uçtu Gitti! Meğer Batuhan...
Survivor Batuhan hakkında şok edici gerçekler gündeme bomba gibi düştü. Ünlüler takımının yarışmacısı Batuhan hakkında yaşanan son gelişmeler hayranlarını hayret içinde bıraktı. Sosyal medyayı sallayan bu bilgiler, ‘’Yok artık Batuhan”, “Bu kadarını beklemiyordum”, gibi çıkışlara neden oldu. Dizilerde oyunculuğu ile tanınan Batuhan oysaki…
Yarışmadaki performansıyla ilgileri üzerine çeken Ünlüler takımından Batuhan hakkında sosyal medyada ve diğer internet platformlarından gezinen şok edici haberler hayranlarını ve Survivor takipçilerini dehşete düşürecek cinsten. Batuhan hakkında otaya çıkan bu skandal gelişmeler hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını herkese gösterdi. Haberleri gören herkes dona kalırken, Ünlü oyuncu hakkında hiç kimsenin beklemediği detaylar bir bir birikmeye başladı.
Ünlüler takımında mücadele eden, yarışmadaki performansları ve takım içindeki konumuyla ilgileri üzerine çekmeyi başaran Batuhan Karacakaya’nın flaş gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak Survivor 2021 birleşme partisi öncesinde oynanan son ödül oyunu esnasında, takım arkadaşı Merve ile olan sert atışması gündeme gelmişti. Merve ile girdiği sözlü tartışmayla gündeme oturan isim bu kez bambaşka bir şekilde gündemi sarsmayı başardı.
26 Mar 2021 - 17:20 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.