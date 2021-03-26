Survivor Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonların Aklı Uçtu Gitti! Meğer Batuhan...

Yarışmadaki performansıyla ilgileri üzerine çeken Ünlüler takımından Batuhan hakkında sosyal medyada ve diğer internet platformlarından gezinen şok edici haberler hayranlarını ve Survivor takipçilerini dehşete düşürecek cinsten. Batuhan hakkında otaya çıkan bu skandal gelişmeler hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını herkese gösterdi. Haberleri gören herkes dona kalırken, Ünlü oyuncu hakkında hiç kimsenin beklemediği detaylar bir bir birikmeye başladı.

Ünlüler takımında mücadele eden, yarışmadaki performansları ve takım içindeki konumuyla ilgileri üzerine çekmeyi başaran Batuhan Karacakaya’nın flaş gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak Survivor 2021 birleşme partisi öncesinde oynanan son ödül oyunu esnasında, takım arkadaşı Merve ile olan sert atışması gündeme gelmişti. Merve ile girdiği sözlü tartışmayla gündeme oturan isim bu kez bambaşka bir şekilde gündemi sarsmayı başardı.