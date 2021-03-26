Kulislerde Bu İddia Konuşuluyor, Ramazan'da Tam Kapanma Mı Olacak?

Türkiye’de mart ayının başından bu yana uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Mart ayına kadar uygulanan kısıtlama ve önlemlerin etkisi ile ciddi oranda azalan vaka sayıları normalleşme ile beraber yeniden artış gösterdi. Kısıtlama ve önlemlerin kaldırılması ile beraber vatandaşların daha çok sosyalleşmesi ve kurallara uymaması vaka sayılarında ve ağır hasta oranlarında yükselişe neden oldu. Bu süreçte ağır hasta sayısının artmasının en önemli nedeni olarak da mutant virüslerin yayılmaya başlaması gösteriliyor. Türkiye’de vaka ve ağır hasta sayılarının yeniden yükselmesi ile beraber alınacak yeni önlemler gündeme gelmeye başladı.

İllerin risk seviyelerine göre farklı yasakların uygulandığı kontrollü normalleşme sürecinde kafe ve restoranların açılması, sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi gibi uygulamalarla yeniden yükselen vaka sayılarının düşürülmesi için alınabilecek önlemler kulislerde konuşulmaya başlandı. Yeni önlemlerin konuşulduğu kulislerde ortaya atılan iddialardan biri de yaklaşan Ramazan ayında tam kapanmaya geçilebileceği oldu.