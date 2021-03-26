Survivor Murat Ceylan Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Takipçileri İkiye Ayrıldı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Meğer O İsimle…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Survivor yarışmasına katılarak yıldızını parlatan Murat Ceylan, şimdilerde bir zamanlar parkurun tozunu attırdığı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. Renkli kişiliğinin yanında, sempatik tavırlarıyla da birçok kadın hayranın kalbini kazanan Murat Ceylan’ın sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı.
Survivor yarışmasının 2018 yılında yarışmış olan yakışıklı müzisyen hayranlarını kendine aşık etmişti. Yarışmanın hemen ardından birçok sektörde adını duyurmuş olan yakışıklı sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kız arkadaşını ortaya çıkarmış oldu. Bunun üzerine takipçileri ikiye ayrıldı. Kimi artık Murat Ceylan'ın kendisine bakmayacağını anladığından esprili bir dille "Takipten çıkıyorum, sana yeni sevgilinle mutluluklar! Bizden olmaz artık Murat" yazarak yorumlarda bulundu kimi ise "Hayırlı olsun ya aşırı sempatiksiniz" yorumunda bulundu.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Murat Ceylan yaptığı son paylaşımla dikkatlerin odak noktası oldu. Adeta sır gibi sakladığı sevgilisini bir anda ortaya çıkaran Murat Ceylan'ın o paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Magazin dünyasını derinden sarsacak olan iki ismin birlikte olması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
26 Mar 2021 - 17:32 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.