Survivor Murat Ceylan Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Takipçileri İkiye Ayrıldı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Meğer O İsimle…

Survivor yarışmasının 2018 yılında yarışmış olan yakışıklı müzisyen hayranlarını kendine aşık etmişti. Yarışmanın hemen ardından birçok sektörde adını duyurmuş olan yakışıklı sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kız arkadaşını ortaya çıkarmış oldu. Bunun üzerine takipçileri ikiye ayrıldı. Kimi artık Murat Ceylan'ın kendisine bakmayacağını anladığından esprili bir dille "Takipten çıkıyorum, sana yeni sevgilinle mutluluklar! Bizden olmaz artık Murat" yazarak yorumlarda bulundu kimi ise "Hayırlı olsun ya aşırı sempatiksiniz" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Murat Ceylan yaptığı son paylaşımla dikkatlerin odak noktası oldu. Adeta sır gibi sakladığı sevgilisini bir anda ortaya çıkaran Murat Ceylan'ın o paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Magazin dünyasını derinden sarsacak olan iki ismin birlikte olması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.