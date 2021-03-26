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- 26 Mar 2021 - 18:24 G: 26 Mar 2021 - 18:40

Şarkılar Bizi Söyler’de Cem Yılmaz Esti, Gürledi! Kimin Taklidini Yaptı? Geceye Damgasını Vuran O Hareketle Sosyal Medyanın Diline Düştü! Meğer Cem Yılmaz…

Ünlü sanatçılar Sibel Can ve Hakan Altun’un sunuculuğunda gerçekleşen ve müzik dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı, şarkıların seslendirildiği program olan Şarkılar Bizi Söyler’de geceye damgasını vuran Cem Yılmaz ve Zafer Algöz konuk oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanan müzik programı Şarkılar bizi Söyler’de Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtiözü olan Hüsnü Şenlendirici bir araya geldi. Efsane şarkıların söylendiği gecede Cem Yılmaz rüzgarı esti!

Komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Zafer Alagöz’ün katıldığı Şarkılar Bizi Söyler’de, rahmetli Zeki Müren’in şarkıları söylendi. Esprilerileriyle geceye renk katan Cem Yılmaz, sohbeti ile herkesi ekran başına kilitledi. Unutulmaz Zeki Müren şarkılarını kendi sesiyle söyledi. Esprili kişiliği sayesinde hazır cevaplarıyla seyirciyi ve stüdyodakileri kırdı, geçirdi.

26 Mar 2021 - 18:24 Ankara- Magazin

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