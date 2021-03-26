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26 Mar 2021 - 18:44

Neslihan Atagül Sefirin Kızı Dizisini Sildi Attı! Takipçisinin Yanıtına Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Şaka mı Gerçek mi Kimse Anlamadı! "Ne Yapayım"

Sefirin Kızı’nın, Nare’sinden bomba cevaplar geldi, takipçilerinin tüm dikkatini üzerine çekti. Sefirin Kızı’ndan ayrılan Neslihan Atagül’e sosyal medyadan ilgi büyük. Hem ekranların sevilen oyuncusu olan hem de sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, sevenleri tarafından sağlık durumu sürekli kontrol ediliyor.