Neslihan Atagül Sefirin Kızı Dizisini Sildi Attı! Takipçisinin Yanıtına Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Şaka mı Gerçek mi Kimse Anlamadı! "Ne Yapayım"
Sefirin Kızı’nın, Nare’sinden bomba cevaplar geldi, takipçilerinin tüm dikkatini üzerine çekti. Sefirin Kızı’ndan ayrılan Neslihan Atagül’e sosyal medyadan ilgi büyük. Hem ekranların sevilen oyuncusu olan hem de sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, sevenleri tarafından sağlık durumu sürekli kontrol ediliyor.
İlgiyle izlenen Sefirin Kızı’ndan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını açıklayan Neslihan Atagül’e takipçisi tarafından sitem dolu sözler geldi. Takipçisinin ona küstüğünü öğrenen Neslihan Atagül, verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine düştü.
Birbirinden başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süredir tedavi altında. Sağlığının, dizinin zorlu setlerine el vermediğini dile getirip diziden ayrılma kararı alan Neslihan Atagül’ün bu kararını ani bulanlar olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.