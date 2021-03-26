Olaylı Sözlerin Ustası Ünlü Sunucunun Boşanma Gününü Duyanlar, Kulaklarına İnanamıyor! Bircan Bali Neden Boşandı? Sevenleri Çok Üzgün! Kızının Velayeti Kime Verildi? Ünlü Sunucudan Şok Sözler!

Televizyon dünyasında zaman zaman magazinin nabzını artıracak sözlere imzasının atan Bircan Bali, avukat eşinden boşandı. Haberi duyanlar, velayet tartışmasına girdi. Ünlü sunucunun kızının velayeti kime verildi?

‘Söylemezsem Olmaz’ programında, ortaya attığı şok sözlerle adından söz ettiren ünlü sunucu, bu kez kendisi gündeme düştü. Antalya’da yaşayan avukat eşinden boşanan ünlü sunucudan boşanma günü ile ilgili şok sözler geldi.