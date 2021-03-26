Olaylı Sözlerin Ustası Ünlü Sunucunun Boşanma Gününü Duyanlar, Kulaklarına İnanamıyor! Bircan Bali Neden Boşandı? Sevenleri Çok Üzgün! Kızının Velayeti Kime Verildi? Ünlü Sunucudan Şok Sözler!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, magazin gündeminin nabzının tutulduğu program ‘Söylemezsem Olmaz’ın ünlü sunucusu Bircan Bali boşandı. Sosyal medyayı sallayan bu haberle sevenleri, ayrılığın sebebini çok merak ediyor.
Televizyon dünyasında zaman zaman magazinin nabzını artıracak sözlere imzasının atan Bircan Bali, avukat eşinden boşandı. Haberi duyanlar, velayet tartışmasına girdi. Ünlü sunucunun kızının velayeti kime verildi?
‘Söylemezsem Olmaz’ programında, ortaya attığı şok sözlerle adından söz ettiren ünlü sunucu, bu kez kendisi gündeme düştü. Antalya’da yaşayan avukat eşinden boşanan ünlü sunucudan boşanma günü ile ilgili şok sözler geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.