Kerem Bürsin de Gidiyor! Sen Çal Kapımı Hayranları Yasa Girecek, Hande Erçel Tek Kalacak! Son 2 Ay…

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve yapımcılığı MF yapım tarafından üstlenilen, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in yer aldığı, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, son zamanların en popüler dizisi olurken bu dizinin başrol ikilisi de, sevilen hareketleri sayesinde şuanda neredeyse Türkiye’nin en çok konuşulan 2 ismi haline gelmiş durumda. Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili FOX TV’den sürpriz bir karar geldi, şaşırtacak bir anlaşma yapıldı fakat oyuncular arasında hala karar verme süreci hızla devam ediyor.

FOX TV, reyting sıralamalarında her zaman üst sıralarda yer alan dizisi Sen Çal Kapımı ile ilgili büyük ve sürpriz bir karar altına imzasını attı. Sen Çal Kapımı dizisi bu noktada final yapmayacak, yayın hayatına hızla devam edecek. Yaz aylarında ekranlara gelmesi için tekrardan Sen Çal Kapımı dizisiyle sözleşme imzalandı. Hande Erçel ve Kerem Bursin için görüşmelerin hızla devam ettiği dizide Eylül ayına kadar durmadan devam etme kararı verildi. Yaz arası vermeyecek olan dizi, Eylül başına kadar FOX TV ekranlarında oynamaya devam edecek. Bu kapsamda dizi hayranları yazın da Sen Çal Kapımı’ya doğacak. Tabi sadece durum bu değil, bir de üzücü haber var! İddialara göre, Kerem Bürsin’in devam etmeyeceği düşünülüyor. Peki, bunun sebebi ne? İşte detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz)