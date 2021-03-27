Esra Erol’da İki Elti Aynı Adama Kaçtı! Esra Erol Şaşkınlığını Gizleyemedi! Stüdyo Adeta Buz Kesti! Kaçtılar Mı, Kaçırıldılar Mı?
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında çarpıcı hikayelerin işlenmesiyle akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla gerçekleşen programda, aile içinde yaşanan olaylar seyirciyi hayretler içinde bırakıyor. Canlı yayında yine ilginç bir hikayeye şahit olundu.
Esra Erol ve muhabirlerin desteği ile araştırılan konularda sır perdeleri, yayında aralanıyor. Yayına gelen yakınları sayesinde, Hamide Duman’ın, kayıplara karışmasının üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman’ın 11 Mart günü sırra kadem basmasından dolayı Esra Erol'dan yardım istedi.
Her gün yayınlanan Esra Erol’da programı, işlenen konuları ve gerçekleri gün yüzüne çıkarmasıyla ilgiyle izleniyor. Dizileri reyting listesinde sollayan programda, Mehmet Duman’ın eşi hakkında söylediği iddialar seyirci de şok etkisi yarattı. En son gelen gelişmelere göre, Hamide Duman isimli şahsında aralarında bulunduğu iki elti, eşlerini terk edip aynı adama kaçmasının öğrenilmesiyle stüdyoda ve ekran başında inanılmaz anlar yaşandı. İki eltinin kaçtığı Muammer Ay isimli şahıs, Mehmet Duman’ın canlı yayına çıkıp, Esra Erol’dan yardım istemesi üzerine ortaya çıktı.
27 Mar 2021 - 13:08 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.