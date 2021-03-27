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- 27 Mar 2021 - 13:21 G: 27 Mar 2021 - 14:02

Survivor 2021 Oyuncuları Acun Ilıcalı’yı Çok Sıktı! Çareyi Eski Sezonda Buldu, O İsimler Yeniden Survivor Adasında Yarışacak! Birleşme Partisine Saatler Kala…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında dikkatler birleşme partisine odaklandı. Beğenilerek izlenen yarışmada hız, rekabet ve zor koşullar bir dakika olsun azalmıyor. Her hafta eleme heyecanının yaşandığı Survivor yarışmasının 56. Bölümüne ait fragmansa yayınlandı. Fragmanın ardından binlerce iddia gün yüzüne çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fragmanın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında yorumlar yaparak düşüncelerini dile getirdiler. Sercan ve Ardahan’ın adaya adım atmasıyla tüm dengeler değişti. Sevilen iki isim Survivor 2020 yılına damgasını koymuştu. Hem performanslarını hem de sempatik tavırlarıyla milyonlarca hayran kitlesi kazanan Sercan ve Ardahan’ın adada olması seyircileri farklı yorumlara sürükledi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı geçmiş sezonların bu sezondan daha iyi olduğunu iddia ederken birçok kullanıcıysa adada bulunan yarışmacılardan Acun Ilıcalı’nın sıkıldığını ve reyting getirmediği için adadaki oyuncuları yavaş yavaş göndererek eski sezonda bulunan oyuncuları getireceğini ifade etti. Henüz iddia aşamasında olan bu konu ise gündemi adeta deldi geçti.

27 Mar 2021 - 13:21 Ankara- Survivor 2021

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