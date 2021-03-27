Baraj Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Savaşçı Dizisi İçin Kapı Aralandı! Reyting Savaşlarına Hazır Olun!
FOX TV’nin sevilen dizilerinden olan Baraj için geri sayım başladı. Dizideki çekişmeli sahnelerin yaşanmasıyla, finale doğru, beklenen senaryo gerçekleşecek mi merakla bekleniyor. Baraj dizisinin ünlü başrol oyuncularını, finalde nasıl bir son bekliyor? Nazım ve Nehir için mutlu son olacak mı soruları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Her Salı akşamları ekranlara gelişen ünlü dizi Baraj, reyting listelerinde yerini alan dizilerden olmuştu. Başrolleri Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı dizide baş karakterler arasında yaşananlar ilgiyle izlenmişti.
Baraj dizisi, hikayesi ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, yeni bir gelişmeyle bu sezon seyirciye veda edeceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Dizinin takipçileri tarafından hüzün yaratan bu haberle Baraj dizisi yeni sezonda ekranlarda olmayacak. Dizi bu sezonda da, Baraj’dan çıkıp, İstanbul’a taşınma sahneleri ve sonrasında Nazım’ın başına gelen sinsi oyunlar, zenginlik, intikam derken, reytinglerde en üst sıralarda yerini aldı. Dizinin yükselişe geçtiği bölümlerden sonra, seyircinin tepkileri yön değiştirdi. Dizinin artık ilerlemeyeceğini ve çelişkili olduğunu düşünen izleyenler, sosyal medya da final yapacağını konuşmaya başladı.
27 Mar 2021 - 14:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.