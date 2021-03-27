Baraj Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Savaşçı Dizisi İçin Kapı Aralandı! Reyting Savaşlarına Hazır Olun!

Her Salı akşamları ekranlara gelişen ünlü dizi Baraj, reyting listelerinde yerini alan dizilerden olmuştu. Başrolleri Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı dizide baş karakterler arasında yaşananlar ilgiyle izlenmişti.

Baraj dizisi, hikayesi ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, yeni bir gelişmeyle bu sezon seyirciye veda edeceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Dizinin takipçileri tarafından hüzün yaratan bu haberle Baraj dizisi yeni sezonda ekranlarda olmayacak. Dizi bu sezonda da, Baraj’dan çıkıp, İstanbul’a taşınma sahneleri ve sonrasında Nazım’ın başına gelen sinsi oyunlar, zenginlik, intikam derken, reytinglerde en üst sıralarda yerini aldı. Dizinin yükselişe geçtiği bölümlerden sonra, seyircinin tepkileri yön değiştirdi. Dizinin artık ilerlemeyeceğini ve çelişkili olduğunu düşünen izleyenler, sosyal medya da final yapacağını konuşmaya başladı.