Ankara'da 25 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 24 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının başlayacağı tarihi açıkladı. Bu sene 13 nisan günü başlayacak Ramazan ayı için İslam alemi hazırlıklara başladı. Sahur ve iftar vakitleri merak konusu oldu.

Ankara · 25 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.44

25 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 25 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.16

25 Nisan Ankara’da Sahur ve İftar Vakitleri Saat Kaçta, Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?



Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber İslam alemi de on bir ayın sultanı için hazırlıklara başladı. Bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında yine İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç tutulacak. Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında rahmet kapıları sonuna kadar açılacak. Ramazan boyunca oruç tutacak Müslümanlar tüm günahlardan uzak duracak, dua edecek. İslam alemi için en önemli olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürerken, Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerinin de araştırmaya başladı. Ramazan boyunca hergün imsak ile başlayıp akşam ezanı ile bitecek oruçlar için saatler merak konusu oldu. Sahur ve iftar saatleri ise illere göre farklılık gösteriyor.



Bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak Ramazan ayının 13. günü 24 nisan tarihine denk geliyor. Ramazan boyunca olacağı gibi 25 nisan tarihinde de Müslümanlar imsak vakti ile beraber oruç tutmaya başlayacak. Ankara’da 25 nisan günü imsak vakti saat 04.16’ya denk geliyor. Bu saate kadar sahurlarını yapacak olan başkentli vatandaşlar akşam ezanına kadar oruçlu olacak. 25 nisan tarihinde akşam ezanı saat 19.44’te okunacak. Akşam ezanının okunması ile dualar edilecek, oruçlar açılacak.