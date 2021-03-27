Buse Varol'un Oğlu Anne Babasını Ayırdı! O Tartışma Büyük İmtihan Oldu! Ters Köşeye Hazır Olun! Bu Ayırma...
Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol’un bebekleriyle olan paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. İnternetteki komik bebek videoları tarzında bir manzara ortaya çıkan ünlü çiftin videosu sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Şarkıcı eşi Alişan’la 2018 yılında evlenen Buse Varol, sosyal medyadan sıklıkla takip ediliyor. Yüksek takipçi sayısına sahip olan Buse Varol, attığı her gönderi, sevenleri tarafından binlerce yorum ve beğeni alıyor.
Geçtiğimiz günlerde, Alişan ve ailesiyle beraber doğum gününü kutlamak için bir mekanda yemek yedikten sonra görüntülenen çift, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Eliz’in doğum müjdesini vermişlerdi. İlk çocukları Burak ile eğlenceli görüntüler veren ünlü çift, sosyal medyadan en çok takip edilen evli ünlüler arasında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.