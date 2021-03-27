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- 27 Mar 2021 - 17:02 G: 27 Mar 2021 - 17:15

Buse Varol'un Oğlu Anne Babasını Ayırdı! O Tartışma Büyük İmtihan Oldu! Ters Köşeye Hazır Olun! Bu Ayırma...

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol’un bebekleriyle olan paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. İnternetteki komik bebek videoları tarzında bir manzara ortaya çıkan ünlü çiftin videosu sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şarkıcı eşi Alişan’la 2018 yılında evlenen Buse Varol, sosyal medyadan sıklıkla takip ediliyor. Yüksek takipçi sayısına sahip olan Buse Varol, attığı her gönderi, sevenleri tarafından binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Alişan ve ailesiyle beraber doğum gününü kutlamak için bir mekanda yemek yedikten sonra görüntülenen çift, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Eliz’in doğum müjdesini vermişlerdi. İlk çocukları Burak ile eğlenceli görüntüler veren ünlü çift, sosyal medyadan en çok takip edilen evli ünlüler arasında.

27 Mar 2021 - 17:02 Ankara- Magazin

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