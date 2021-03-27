Buse Varol'un Oğlu Anne Babasını Ayırdı! O Tartışma Büyük İmtihan Oldu! Ters Köşeye Hazır Olun! Bu Ayırma...

Şarkıcı eşi Alişan’la 2018 yılında evlenen Buse Varol, sosyal medyadan sıklıkla takip ediliyor. Yüksek takipçi sayısına sahip olan Buse Varol, attığı her gönderi, sevenleri tarafından binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Alişan ve ailesiyle beraber doğum gününü kutlamak için bir mekanda yemek yedikten sonra görüntülenen çift, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Eliz’in doğum müjdesini vermişlerdi. İlk çocukları Burak ile eğlenceli görüntüler veren ünlü çift, sosyal medyadan en çok takip edilen evli ünlüler arasında.