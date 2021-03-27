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- 27 Mar 2021 - 17:18 G: 27 Mar 2021 - 17:48

Kırmızı Oda Dizisinin Kökleri Kuruyor! Her Başrol Diziye Tek Tek Veda Etti, Sıra Binnur Kaya'da mı? İsimleri Bile Anılmayacak...

TV8 ekranlarında yayınlanan ünlü dizi Kırmızı Oda’da şok ayrılık yaşandı. Hangi karakterler diziye veda etti? Kırmızı Oda’nın birbirinden ilgi çekici hikayelerinin biri bitiyor, diğer başlıyor. Soluksuz izlenen bu dizide 30. Bölümde iki karakter ayrıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Reyting rekorları kıran ünlü dizinin sevilen karakterlerini canlandıran ünlü isimler ilgiyle ileniyor. Binnur kaya, dizide psikiyatr doktoru canlandırdığı rolüyle, muhteşem performansı her hafta izleyiciden olumlu not alıyor. Diziye renk katan sevilen oyuncular, rolleri bitince diziye veda ediyor. 30. Bölümü yayınlanan Kırmızı Oda’da, Doktor Deniz ve Doktor Piraye ayrıldı.

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nın kitabından uyarlanan Kırmızı Oda’da, 30. Bölümde ayrılan Deniz ve Piraye’nin gidişi seyirci tarafından pek hoşnut karşılanmadı. Severek izlenen Deniz ve Piraye rolleriyle Burak Sevinç ve Tülin Özen diziye renk kattı.

27 Mar 2021 - 17:18 Ankara- Dizi Haberleri

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