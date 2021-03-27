Kırmızı Oda Dizisinin Kökleri Kuruyor! Her Başrol Diziye Tek Tek Veda Etti, Sıra Binnur Kaya'da mı? İsimleri Bile Anılmayacak...
TV8 ekranlarında yayınlanan ünlü dizi Kırmızı Oda’da şok ayrılık yaşandı. Hangi karakterler diziye veda etti? Kırmızı Oda’nın birbirinden ilgi çekici hikayelerinin biri bitiyor, diğer başlıyor. Soluksuz izlenen bu dizide 30. Bölümde iki karakter ayrıldı.
Reyting rekorları kıran ünlü dizinin sevilen karakterlerini canlandıran ünlü isimler ilgiyle ileniyor. Binnur kaya, dizide psikiyatr doktoru canlandırdığı rolüyle, muhteşem performansı her hafta izleyiciden olumlu not alıyor. Diziye renk katan sevilen oyuncular, rolleri bitince diziye veda ediyor. 30. Bölümü yayınlanan Kırmızı Oda’da, Doktor Deniz ve Doktor Piraye ayrıldı.
Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nın kitabından uyarlanan Kırmızı Oda’da, 30. Bölümde ayrılan Deniz ve Piraye’nin gidişi seyirci tarafından pek hoşnut karşılanmadı. Severek izlenen Deniz ve Piraye rolleriyle Burak Sevinç ve Tülin Özen diziye renk kattı.
27 Mar 2021 - 17:18 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.