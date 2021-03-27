Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e Kabus Gibi Haber! Artık Herkes Tek Tek Takipten Çıkıyor! Sevimlilikleri Gitti, Yapmacık Halleri Gündeme Geldi! Artık Kimse Beğenmiyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümlerinde yaşanan olaylar seyircileri çileden çıkarmıştı. Dizide tam iki ismin buluştuğu anlarda yaşanan krizler seyirciyi adeta diziden soğuttu. Reytinglerde ciddi bir düşüş yaşayan dizinin başrol oyuncuları da nasipleniyor. Aşırı fanatik olan hayranlar artık iki isimden de nefret etmeye başladıklarını dile getirdiler. Takipçilerinin tek tek çıktığı ise sosyal medya tarafından iddia edildi.
2.safyaofficial isimli bir magazin sayfasının paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Bu yorumlardan çoğunluğu artık iki isminde beğenilmediği yönünde oldu. Açıklama kısmına “Yapılan anketlerde “En iyi dizi çifti” listesinde yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in bu videosu ise sosyal medyayı ikiye böldü: “Çok sempatik” “Çok yapmacık” Sizce?” notunu düşen sayfaya gelen yorumlar şok etkisi yarattı.
Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanmasının arkasından iki isimde Instagram gibi sosyal medya mecralarında hızla takipçi kazanmışlardı. İki isim sık sık aşk dedikodularıyla anılmış fakat her iki isimde bu iddiaları net bir şekilde reddetmişti. Sevilen iki isimden gelen bu retlerin üzerine Hande Erçel'in iş insanıyla aşk yaşadığı gündeme gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.