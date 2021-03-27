Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e Kabus Gibi Haber! Artık Herkes Tek Tek Takipten Çıkıyor! Sevimlilikleri Gitti, Yapmacık Halleri Gündeme Geldi! Artık Kimse Beğenmiyor!

2.safyaofficial isimli bir magazin sayfasının paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Bu yorumlardan çoğunluğu artık iki isminde beğenilmediği yönünde oldu. Açıklama kısmına “Yapılan anketlerde “En iyi dizi çifti” listesinde yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in bu videosu ise sosyal medyayı ikiye böldü: “Çok sempatik” “Çok yapmacık” Sizce?” notunu düşen sayfaya gelen yorumlar şok etkisi yarattı.

Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanmasının arkasından iki isimde Instagram gibi sosyal medya mecralarında hızla takipçi kazanmışlardı. İki isim sık sık aşk dedikodularıyla anılmış fakat her iki isimde bu iddiaları net bir şekilde reddetmişti. Sevilen iki isimden gelen bu retlerin üzerine Hande Erçel'in iş insanıyla aşk yaşadığı gündeme gelmişti.