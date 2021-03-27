Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Bu Özellik Yüzlerin Gülmesine Neden Olacak! Öyle Bir Yenilik Ki, Başınız Dönecek!

WhatsApp’ın yeni özelliği sızdırıldı. Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’tan kullanıcıları çok rahatlatacak bir özellik daha geldi. Bu yeni özellik WhatsApp Web kullanıcılarını ilgilendiriyor.

İletişimin hız kesmeden devam ettiği bu dönemde WhatsApp gibi çevrimiçi sosyal medya uygulamalarına büyük iş düşüyor. Sürekli kendilerini güncel tutmak zorunda olan app’lerin programcıları, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle uygulamalarını geliştirmeye devam ediyorlar.