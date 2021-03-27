Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Bu Özellik Yüzlerin Gülmesine Neden Olacak! Öyle Bir Yenilik Ki, Başınız Dönecek!
Teknolojinin gelişmesiyle beraber gün geçtikçe iletişim ağının daha da ilerlediği bu günlerde en sık kullanılan sosyal medya uygulamaları da sürekli kendini güncel tutmaya çalışıyor. Dünyanın en çok kullanılan anlık iletişim uygulaması WhatsApp’tan yeni bir özellik daha kullanıcılara sunuluyor.
WhatsApp’ın yeni özelliği sızdırıldı. Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’tan kullanıcıları çok rahatlatacak bir özellik daha geldi. Bu yeni özellik WhatsApp Web kullanıcılarını ilgilendiriyor.
İletişimin hız kesmeden devam ettiği bu dönemde WhatsApp gibi çevrimiçi sosyal medya uygulamalarına büyük iş düşüyor. Sürekli kendilerini güncel tutmak zorunda olan app’lerin programcıları, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle uygulamalarını geliştirmeye devam ediyorlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.