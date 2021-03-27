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- 27 Mar 2021 - 19:43 G: 27 Mar 2021 - 20:01

Acun Ilıcalı Herkesin Elinden Tuttu, O İsimleri Görmek Bile İstemiyor! Herkesi Birleşme Partisine Davet Etti Sadece O İsimlere 'Üvey Evlat' Muamelesi Yaptı! Neler Oluyor?

Survivor’da birleşme partisi haftasına girildi. Her yıl yarışmanın adeta ortası diye nitelendirilen birleşme partisi, hem yarışmacılar için hem de seyirci için merakla bekleniyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı birleşme partisi iple çekilirken bu sefer sürpriz partiden önce geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın, Survivor’a verdiği ilgi tüm takipçileri tarafından bilinir. Her yıl yarışmacılar için ve seyirci için birden fazla sürpriz hazırlayan medya patronu, bu kez bombayı erken patlattı. Herkesi çağırdığı partiye, ünlü iki ismi neden çağırmadı?

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen, dünyaca ünlü yarışma programı Survivor 2021’de finale doğru yaklaşılıyor. Birleşme partisi sonrası tüm dengeler değişiyor ve kıyasıya rekabetin bireysele döndüğü oyunlar merakla bekleniyor.

27 Mar 2021 - 19:43 Ankara- Magazin

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