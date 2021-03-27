Acun Ilıcalı Herkesin Elinden Tuttu, O İsimleri Görmek Bile İstemiyor! Herkesi Birleşme Partisine Davet Etti Sadece O İsimlere 'Üvey Evlat' Muamelesi Yaptı! Neler Oluyor?
Survivor’da birleşme partisi haftasına girildi. Her yıl yarışmanın adeta ortası diye nitelendirilen birleşme partisi, hem yarışmacılar için hem de seyirci için merakla bekleniyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı birleşme partisi iple çekilirken bu sefer sürpriz partiden önce geldi.
Acun Ilıcalı’nın, Survivor’a verdiği ilgi tüm takipçileri tarafından bilinir. Her yıl yarışmacılar için ve seyirci için birden fazla sürpriz hazırlayan medya patronu, bu kez bombayı erken patlattı. Herkesi çağırdığı partiye, ünlü iki ismi neden çağırmadı?
Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen, dünyaca ünlü yarışma programı Survivor 2021’de finale doğru yaklaşılıyor. Birleşme partisi sonrası tüm dengeler değişiyor ve kıyasıya rekabetin bireysele döndüğü oyunlar merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.