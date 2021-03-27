Eda Ece'den Şok Paylaşım! Kilo Alma ve Verme Serüvenini 'Acılar' İçinde Paylaştı! Instagram Çalkalanıyor!
FOX TV’nin sevilen dizilerinden olan Yasak Elma’nın, Yıldız’ının kilo alıp verme süreçleri sosyal medyaya düştü. Med Yapım imzalı Yasak Elma dizisinin ilk bölümü 19 mart 2018 yılında ekranlara gelmişti. 3 yıldır yayında olan ve severek izlenen dizilerden olan Yasak Elma, Pazartesi akşamları ekrana geliyor. En çok izlenen dizilerden olan Yasak Elma uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen hala ilgiyle izleniyor.
Dizinin son bölümünde olay sahneler yaşandı. Entrikaların, cinayetlerin, yalanların, oyunların, ölümlerin bir arada olduğu dizi, çarpıcı sahnelerinden dolayı absürt dizi olarak anılıyor.
Hala reytingleri alt üst eden Yasak Elma’nın kadrosunda Eda Ece, Yıldız karakteri ile yer alıyor. Bu karakterle akıllara kazınan ünlü oyuncu, hayran kitlesini hala barındırıyor. Dizinin adeta fenomeni olan Yıldız, kemik kadroda yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.