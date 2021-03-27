Eda Ece'den Şok Paylaşım! Kilo Alma ve Verme Serüvenini 'Acılar' İçinde Paylaştı! Instagram Çalkalanıyor!

Dizinin son bölümünde olay sahneler yaşandı. Entrikaların, cinayetlerin, yalanların, oyunların, ölümlerin bir arada olduğu dizi, çarpıcı sahnelerinden dolayı absürt dizi olarak anılıyor.

Hala reytingleri alt üst eden Yasak Elma’nın kadrosunda Eda Ece, Yıldız karakteri ile yer alıyor. Bu karakterle akıllara kazınan ünlü oyuncu, hayran kitlesini hala barındırıyor. Dizinin adeta fenomeni olan Yıldız, kemik kadroda yer alıyor.