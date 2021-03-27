Masumlar Apartmanı İnci'sinin Başına Bu da Geldi! Oturdular İlmek İlmek Dokudular... Hayranları Bayıldı!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, konusu ve ilgi çekici oyuncularıyla beraber sezonun en dikkat çekici yapımlarından oldu. Dizide İnci karakteriyle ekranlara çıkan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.
Masumlar Apartmanı’da Han rolüyle oynayan Birkan Sokullu’nun eşi olarak rol alan Farah Zeynep Abdullah, bu diziyle yeniden ekranlara döndü. Başarılı oyuncu, yeteneğini konuşturdu.
Oyuncuların dizideki imajları hayranları tarafından da çok dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’ın sarı saçlarının bir kısmını maviye boyaması da farklı bir tarzı olduğunu göstererek, pek çok kişinin hoşuna gidiyor. Dizideki bu imajıyla sokaktan biri olarak görünen ünlü oyuncu, doğallığı ile de göz dolduruyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.