Masumlar Apartmanı İnci'sinin Başına Bu da Geldi! Oturdular İlmek İlmek Dokudular... Hayranları Bayıldı!

Masumlar Apartmanı’da Han rolüyle oynayan Birkan Sokullu’nun eşi olarak rol alan Farah Zeynep Abdullah, bu diziyle yeniden ekranlara döndü. Başarılı oyuncu, yeteneğini konuşturdu.

Oyuncuların dizideki imajları hayranları tarafından da çok dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’ın sarı saçlarının bir kısmını maviye boyaması da farklı bir tarzı olduğunu göstererek, pek çok kişinin hoşuna gidiyor. Dizideki bu imajıyla sokaktan biri olarak görünen ünlü oyuncu, doğallığı ile de göz dolduruyor.