Müge Anlı’nın Tahminleri Doğru Çıktı! Sır Perdesi Aralandı! Katil Eş Neden Tutuklanmadı? Kazım Avcı Cinayetinde Son Gelişme! Yıllar Sonra Gelen Adalet! 4 Kişi Tutuklandı!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı faili meçhul cinayetlerin perde arkasını seyirciye gösteren ve reyting rekorları kıran program olarak yıllardır, Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara geliyor. Kayıpların ve cinayetlerin yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projelerine de destek vermesiyle bilinen program da hiçbir konu eskimiyor. Çözüm bulunana kadar olayın arkası irdelenmeye devam ediyor.
Hafta içi her gün yayınlanan program seyirciyi ekrana kilitliyor. Müge Anlı ve ekibinin, Emniyet destekli araştırmaları sonucunda çözümsüz olay bırakmayan program da üzerinde çalışılan her konu ortaya çıkarılarak, seyirciyi de hayattaki gerçekler konusunda uyarmaya devam ediyor. Cinayete kurban giden kişilerin, kayıpların dosyaları ve birçok konunun ele alındığı program, Müge Anlı’nın moderatörlüğünde soluksuz bir şekilde ekrana geliyor.
Olayları aydınlatmaya çalışan Müge Anlı, efsane sunumuyla sevenlerinin gözünde çok ayrı bir yere sahip. Çeşitli yardımlar yapan program, Türkiye’de böyle çalışmalara da örnek olmaya devam ediyor. İki buçuk yıl sonra tekrar gündeme gelen Kazım Avcı dosyasındaki şok gelişmeyi açıklayan ünlü sunucu, hiçbir olayın üzerinin örtülmediğine tekrar seyircileri şahit gösterdi. Kazım Avcı’nın cinayetinde gelişen en önemli olay ise kişinin tutuklandığı haberi Müge Anlı’dan geldi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.