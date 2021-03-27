Müge Anlı’nın Tahminleri Doğru Çıktı! Sır Perdesi Aralandı! Katil Eş Neden Tutuklanmadı? Kazım Avcı Cinayetinde Son Gelişme! Yıllar Sonra Gelen Adalet! 4 Kişi Tutuklandı!

Hafta içi her gün yayınlanan program seyirciyi ekrana kilitliyor. Müge Anlı ve ekibinin, Emniyet destekli araştırmaları sonucunda çözümsüz olay bırakmayan program da üzerinde çalışılan her konu ortaya çıkarılarak, seyirciyi de hayattaki gerçekler konusunda uyarmaya devam ediyor. Cinayete kurban giden kişilerin, kayıpların dosyaları ve birçok konunun ele alındığı program, Müge Anlı’nın moderatörlüğünde soluksuz bir şekilde ekrana geliyor.

Olayları aydınlatmaya çalışan Müge Anlı, efsane sunumuyla sevenlerinin gözünde çok ayrı bir yere sahip. Çeşitli yardımlar yapan program, Türkiye’de böyle çalışmalara da örnek olmaya devam ediyor. İki buçuk yıl sonra tekrar gündeme gelen Kazım Avcı dosyasındaki şok gelişmeyi açıklayan ünlü sunucu, hiçbir olayın üzerinin örtülmediğine tekrar seyircileri şahit gösterdi. Kazım Avcı’nın cinayetinde gelişen en önemli olay ise kişinin tutuklandığı haberi Müge Anlı’dan geldi.