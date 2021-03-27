Aleyna Tilki, Neden Çığlık Attı! Bu Kadarda Sevilmez Be Aleyna! Aleyna Tilki’den Cemal Can’a Olay Sözler! Onu Hayranlıkla İzliyorum…
Genç şarkıcı Aleyna Tilki’den Olay Cemal Can itirafı geldi! Yeni şarkısı ve klibi çıkan Cemal Can’a Aleyna Tilki’nin yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Türk pop yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Exxen’de yayınlanan dizi de Cemal can ile başrolü paylaşıyor. Cemal can Canseven’in yeni şarkısı hakkında konuşan Aleyna Tilki, klibi çok beğendiğini dile getirdi.
Dünya starı olmak istediğini yıllardır dile getiren genç şarkıcı, çıkardığı İngilizce şarkı ile müzik listelerinde yükseldi. Demet Akalın ile girdiği dünya starı polemiği ile gündemden düşmedi. Bebekte objektiflere takılan Aleyna Tilki, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.