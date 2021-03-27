Aleyna Tilki, Neden Çığlık Attı! Bu Kadarda Sevilmez Be Aleyna! Aleyna Tilki’den Cemal Can’a Olay Sözler! Onu Hayranlıkla İzliyorum…

Türk pop yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Exxen’de yayınlanan dizi de Cemal can ile başrolü paylaşıyor. Cemal can Canseven’in yeni şarkısı hakkında konuşan Aleyna Tilki, klibi çok beğendiğini dile getirdi.

Dünya starı olmak istediğini yıllardır dile getiren genç şarkıcı, çıkardığı İngilizce şarkı ile müzik listelerinde yükseldi. Demet Akalın ile girdiği dünya starı polemiği ile gündemden düşmedi. Bebekte objektiflere takılan Aleyna Tilki, muhabirlerin sorularını yanıtladı.